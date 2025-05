Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis mostrano entrambi i pancioni in Puglia: le due insieme si divertono un mondo, tra karaoke e risate. Guarda

La 35enne organizza un evento per sole donne legato al brand di famiglia Me Fui

La sera una cena scanzonata: si fermeranno della masseria scelta per qualche giorno. Nessuna traccia di Belen

“Verso un posto bellissimo dove passeremo qualche giorno in compagnia delle super donne che amo e stimo tantissimo”, scrive Cecilia Rodriguez nelle sue IG Stories. La 35enne poi condivide tante immagini in cui è con le amiche. C’è pure Giulia De Lellis. Le due mostrano entrambi i pancioni in Puglia, nella masseria scelta dall’argentina per un evento legato al brand di famiglia Me Fui, che condivide con la sorella Belen. Ma di lei non c'è alcuna traccia: le due sembrerebbero essere sempre più distanti...

Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis mostrano entrambi i pancioni in Puglia: le due insieme si divertono un mondo, tra karaoke e risate

L’argentina avrà il suo primo bebè, una bambina, dal marito Ignazio Moser. La romana 29enne metterà al mondo anche lei Priscilla, frutto dell’amore col compagno 34enne Tony Effe. Le piccole nasceranno in autunno e, probabilmente, proprio come le mamme, diventeranno complici, ‘best friend forever’.

Chechu fa vedere ai follower il luogo incantevole che accoglie lei e le sue ospiti. “Se avete bisogno, non chiamatemi, perché non ci sono più”, sottolinea scherzando, mandando un messaggio ai suoi collaboratori rimasti a Milano.

L'influencer 29enne romana non buca l'appuntamento e corre da lei

La masseria ha una magnifica piscina, le stanze sono tutte arredate usando i toni del bianco e della terra. Lei ha riempito le camere delle amiche con tanti ‘regalini’: ciabattine, sandali personalizzati, capi di abbigliamento del marchio, prodotti per il viso e il corpo e anche dei bijoux. “Ho fatto realizzare dei gioielli, alcuni persoalizzati, da abbinare ai look”, spiega. Il suo ha il nome della bimba che nascerà, Clara Isabel.

La sera cena all'aperto e tante canzoni urlate ai microfoni. Di Belen neanche l'ombra...

La sera la cena è organizzata nell’ampio spazio della villa all’aperto. Cecilia canta, il karaoke è servito. E con lei anche Giulia e le altre. Giovanna Goglino, Jori, Silvana Larosa sono i nomi di alcune delle presenti. Non possono mancare gli addetti ai lavori dell’evento, fotografi compresi. Il divertimento e le risate sono incontenibili. Il clima è elettrizzante. Un assaggio di quelle serate d’estate che lasciano il segno. La Rodriguez fa le cose in grande e la De lellis non buca l’appuntamento: sono due mamme super contente.