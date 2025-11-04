Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis mamme elegantissime e mondane: prima uscita pubblica dopo il parto, foto

Ci sono anche Giulia Salemi, accompagnata dal compagno Pierpaolo Pretelli, e Nilufar Addati

Tutti alla cena dedicata alla Breast Cancer Campaign di Estée Lauder in collaborazione con AIRC

Fiere, fashion, già in forma e raggianti. Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis sono mamme elegantissime e mondane. La 35enne e la 29enne si regalano la prima uscita pubblica dopo il parto. L’argentina ha dato alla luce Clara Isabel lo scorso 15 ottobre, la romana ha abbracciato la sua Priscilla qualche giorno prima, l’8 ottobre.

Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis mamme elegantissime e mondane: prima uscita pubblica dopo il parto

Le due posano per i fotografi in gruppo alla Fondazione Istituto dei Ciechi a Milano. L’evento è di quelli importanti: sono alla cena di gala dedicata Breast Cancer Campaign di Estée Lauder in collaborazione con AIRC.

Ci sono anche Giulia Salemi, accompagnata dal compagno Pierpaolo Pretelli, e Nilufar Addati

Tutti alla cena dedicata alla Breast Cancer Campaign di Estée Lauder in collaborazione con AIRC

La Breast Cancer Campaign del brand beauty si rivolge a tutte le donne, dalle giovani alle più mature. Il prestigioso marchio affianca Fondazione AIRC, eccellenza italiana nella ricerca sul cancro: l’obiettivo ambizioso è donare a ogni donna un mondo finalmente libero dal tumore al seno. Cecilia e Giulia sono orgogliose del loro impegno. Non manca neanche Giulia Salemi, accompagnata dal compagno Pierpaolo Pretelli, anche loro genitori di Kian.

La 29enne è ambassador della caompagna

“Oggi sento una connessione diversa con la vita (saranno anche gli ormoni o le nuove responsabilità) - scrive la De Lellis, ambassador della campagna - Ma ho capito ancora di più che sostenere la ricerca significa proprio questo: proteggerla. Credo tantissimo nella prevenzione. E’ un gesto d’amore verso se stesse. Non aspettate di avere paura per farla, fatela prima. Fatela per voi e per chi vi ama!”.

Una foto di gruppo al tavolo

Presente, tra tanti personaggi noti, pure Nilufar Addati, volto di Uomini e Donne. Pure la 27enne è fortemente impegnata per il sociale.