Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser rivelano in che rapporti sono con i loro ex 

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dal 13 ottobre prossimo saranno per il secondo anno di seguito al timone di Ex on the Beach, in onda su Mtv, programma in cui otto single saranno disturbati nella loro vacanza in una lussuosa villa dagli ‘ex’. La bella 31enne e il fascinoso 29enne, coppia nella vita, non vorrebbero mai trovarsi in una situazione simile. A Tv Sorrisi e Canzoni rivelano in che rapporti sono con i loro ex fidanzati.

“Io quando chiudo una storia, non torno indietro - afferma sicura Chechu - All’inizio ci ho pure provato, ma è impossibile da una parte o dall’altra c’è qualcuno che non capisce i confini. Non sono una ragazza rancorosa, ma non riesco a fare amicizia con gli ex”.

“Non ho un buon rapporto con le mie ex, le ho sempre lasciate io - confida Nacho - Anche per questo non sarei contento di vederle arrivare, come invece avviene in questo reality”.

I due si sono conosciuti e innamorati al GF Vip, eppure la sorella di Belen dice: “Non siamo ragazzi da reality, ma questi show sono una vetrina per emergere. Nel mondo si fanno compromessi e io comunque ho pianto monto durante il Grande Fratello”.

Dopo ben 4 anni di fidanzamento Cecilia e Ignazio sanno cosa gli piace dell’altro. “Che se c’è un problema, lui trova la soluzione, non sta a piangersi addosso. E’ il suo modo di affrontare la vita”, spiega l’argentina. “Il suo essere ‘mamma’ come animo. Io sono quello più ‘pazzerello’, lei riesce a darmi non dico un freno, ma un equilibrio”, le fa eco il figlio di Francesco Moser.

