Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dopo la quarantena in Trentino: 'Nostro figlio vogliamo crescerlo qui'

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dopo la quarantena in Trentino, dove vivono una vita semplice nella tenuta di campagna dello sportivo, cambiano idea. A Chi confessano: “Nostro figlio vogliamo crescerlo qui in campagna”.

Da sempre molto legati a Milano, dove vivono, la modella 30enne e il fidanzato 27enne, dopo aver già trascorso diverse settimane in un luogo più tranquillo e bucolico e molto meno mondano e affollato della città lombarda, sono concordi nell’affermare che, quando arriverà un figlio, entrambi sperano molto presto, dovrà trascorrere i suoi primi anni di vita in Trentino, nella tenuta della famiglia Moser.

"La mia vita con Ignazio è cambiata e stare qui nel suo mondo, con la sua famiglia, mi piace. Abbiamo fermato il tempo…", spiega la sorella di Belen al settimanale. “Mi mancava molto questo tipo di vita – aggiunge Nacho – Non rinnego la mia vita di città, ma mi piacerebbe conservare un equilibrio fra le due dimensioni”.

Chechu non ha dubbi: “Non ho mai nascosto il desiderio di diventare mamma giovane ma ho trovato la persona per la vita, non sono mai stata così certa di questo. Mi piacerebbe che mio figlio crescesse qui, in campagna, perché vedo come crescono felici i nipoti di Ignazio e come è felice Santiago quando è qui”. “Piacerebbe anche a me che nostro figlio crescesse qui i primi anni perché c’è un contatto umano che serve a costruire le basi”, le fa eco Moser.

“Noi viviamo insieme, abbiamo una casa e un figlio è nei nostri desideri”, svela ancora Cecilia. Sulle nozze Ignazio fa sapere: “Cecilia e io stiamo insieme da quasi tre anni, lei ha 30 anni e io ne ho 27, abbiamo una stabilità economica, stiamo bene e in questi giorni ancora meglio, ovvio che il pensiero ci sia: non chiedetemi una data, ma è un progetto che stiamo maturando”.

