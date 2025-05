Alla Me Fui Experience in Puglia la 35enne indossa un due pezzi nero del suo brand

Le suo fisico da mamma è già cambiato: indossa una L di reggiseno e una M di slip

E’ orgogliossisima della sua Me Fui Experience organizzata in una splendida masseria in Puglia, Villa Therasia, a Fasano. E’ un evento per sole donne dove è stata invitata un’altra famosissima in dolce attesa, come lei, Giulia De Lellis. Cecilia Rodriguez ha riempito le camere della location, quelle dove sono le sue ospiti, di gift, regalini, tra i quali anche tanti capi del marchio che ha creato con Belen, pure se della sorella 40enne non c’è traccia (e i gossip sulla lite da loro continuano inesorabili…). In stanza lei stessa mostra per la prima volta il pancione in bikini. Le forme premaman della 35enne sono già molto abbondanti.

Cecilia Rodriguez mostra per la prima volta il pancione in bikini: le forme premaman sono già molto abbondanti

Chechu dovrebbe essere al quinto mese di gravidanza. Stando ai rumor dovrebbe partorire verso la metà di ottobre. Lei e il marito Ignazio Moser avranno una bambina che si chiamerà Clara Isabel. La modella e influencer è sensazionale con il due pezzi nero. Il décolleté è florido, il ventre assolutamente in primo piano. Alle follower fa sapere di indossare ora, da mamma, una L di reggiseno e una M di slip.

Alla Me Fui Experience in Puglia la 35enne indossa un due pezzi nero del suo brand

Con disinvoltura l’argentina si muove col costume davanti all’obiettivo dello smartphone, poi mette anche un pareo in tono: è pronta per un bagno di sole nella splendida piscina del resort. Ha già messo la protezione solare 50, per evitare le scottature e proteggersi dalle macchie, frequenti durante una gestazione. La sicurezza è al primo posto.

L'argentina dovrebbe essere al quinto mese avanzato di gravidanza: dovrebbe partorire a metà ottobre. La bimba che avrà si chiamerà Clara Isabel

Durante la ‘experience’ che ha voluto, lei e le altre imparano anche a fare a mano le orecchiette, poi pure i panzerotti pomodoro e mozzarella. La prima sera pizza per tutte e karaoke, la seconda si balla la pizzica, tipica danza salentina. Cecilia si diverte un mondo.