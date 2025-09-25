Cecilia Rodriguez, pancione alle sfilate Milano Fashion Week. Brand e look scelti

  • Manca pochissimo al parto della 35enne: lei non rinuncia a essere mondana
  • Look premaman per l’influencer e modella argentina: è una mamma super romantica

Clara Isabel arriverà tra pochissimo, la gravidanza è ormai agli sgoccioli. Cecilia Rodriguez, entusiasta per l’arrivo della sua prima figlia, fortemente voluta col marito Ignazio Moser, non rinuncia alla mondanità. La 35enne mette il pancione in primo piano alle sfilate Milano Fashion Week. E’ una mamma super romantica allo show primavera/estate 2026 di N.21.

Cecilia Rodriguez, pancione alle sfilate Milano Fashion Week. Brand e look scelti

La modella e influencer argentina osserva con attenzione i capi in passerella dalla prima fila del front-row. Ceci, poi, si lascia fotografare: indossa un abito color rosa pastello del brand.

La sorella di Belen è super chic

Il vestito chemisier in seta è un modello decorato con stampa floreale nei toni del pink. Ha le maniche lunghe in cui si nota il polsino bianco, a contrasto. Il grande colletto, sempre white, rende il capo ancor più prezioso. 

Manca pochissimo al parto della 35enne: lei non rinuncia a essere mondana
Look premaman firmato N.21 per l’influencer e modella argentina: è una mamma super romantica

Chechu lascia i bottoni dell’abito, sapientemente sbottonati sulla scollatura e sulla gonna. Non rinuncia ai tacchi: ai piedi ha sling-back sempre rosa con un fiocco nero sulla punta. La Rodriguez è glamour e super chic: il suo look premaman è assolutamente perfetto, un chiaro omaggio alla bimba che presto nascerà.

