''Aspetto dodici ore prima di mangiare di nuovo'': Anna Falchi rivela il segreto della sua forma a 53 anni

Anna Falchi conserva un corpo sinuoso e longilineo: il tempo sembra essersi fermato per lei. La conduttrice e attrice 53enne si apre sulle scelte e il ‘lavoro’ di sua figlia sulle pagine di DiPiùTv. Parla di dieta, digiuno e consigli beauty che riceve spesso dalla sua Alyssa, che ha avuto nel 2010 dall’ex Denny Montesi.

A I Fatti Vostri in questa stagione ha accanto Flavio Montrucchio, Anna ne è entusiasta. La sua giornata inizia presto, c’è la sua professione, ma pure il tempo da dedicare all’adolescente che adora e che ora frequenta il liceo. Alyssa non capita spesso che la veda in tv. “Però a volte mi osserva, mi dà consigli, soprattutto sul trucco o sull’abbigliamento. E’ la mia consulente di bellezza”, svela la Falchi.

Quando le si chiede di rivelare il segreto per conservare il fisico al top, la presentatrice confida: “Seguo il digiuno intermittente: ceno molto presto e poi aspetto circa dodici ore prima di mangiare di nuovo. Mi aiuta a sentirmi leggera. E poi mi alleno ogni giorno a casa: mezz’ora di ginnastica a corpo libero guidata da un’app che ho sul cellulare”. I risultati del suo regime alimentare, quello amato da tanti altri vip, tra i quali Fiorello, Flavio Briatore e Caterina Balivo, sono sotto gli occhi di tutti.