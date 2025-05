Era arrivata in Italia, ma è stato difficile: all’inizio le mancavano troppo i genitori

Ignazio Moser, il marito, è l’amore della sua vita: la 35enne lo dice a gran voce

+E’ la prima ospite del nuovissimo podcast di Valentina Ferragni, sorella di Chiara. La 32enne ha voluto lei perché ritiene di avere molte cose in comune, come ad esempio essere spesso paragonata alla maggiore. In Oltre le Stories Cecilia Rodriguez confessa: “Mi dava fastidio che la gente non imparasse il mio nome, che fossi la sorella di”. Rivela che il suo piano, arrivata in Italia, era tornare in Argentina, non di rimanere.

''Mi dava fastidio che la gente non imparasse il mio nome, che fossi la 'sorella di''': Cecilia Rodriguez rivela che il suo piano era di tornare in Argentina

Proprio come Valentina, Chechu è la minore di tre fratelli, la prima è Belen, 40 anni, poi c’è Jeremias, 36. “E’ sempre stato un vantaggio, sono sempre stata la più coccolata. Ma quando sono arrivata in Italia ed ero la sorella di Belen per me non lo è stato più, però ho saputo approfittarmene in maniera positiva", racconta.

L’influencer e modella, quando la sorella è partita per il Bel Paese, ha sentito nostalgia e l’ha raggiunta, ma non con l’intenzione di restare. “Inizialmente mi sono detta una settimana e poi torno a casa… E’ stato difficile, molto difficile per me. Ho dovuto imparare un'altra lingua, non volevo costruire un altro mondo, non era la mia intenzione stare qui. Avevo un piede qua e uno in Argentina”, spiega.

Ignazio Moser, il marito, è l’amore della sua vita: la 35enne lo dice a gran voce

Spesso messa a paragone con Belen, in quel momento all’apice del suo successo. Cecilia confida: “Ho fatto fatica, mi dispiace di averne parlato molto poco con lei. Mi vergognavo. Non ero io a mettermi a paragone, la gente lo faceva. Quando sono arrivata in Italia, la mia personalità si stava costruendo, ma non ho mai avuto dubbi su di me. Mi dicevano ‘tua sorella canta, devi farlo anche tu'. Anche se siamo cresciute nella stessa famiglia e in molte cose la pensiamo uguale, io non vi darò mai quello che vi dà lei. Mi dava fastidio che la gente non imparasse il mio nome, ma che fossi la ‘sorella di’”.

E’ andata all’Isola dei Famosi proprio per farsi conoscere col suo nome. Poi è arrivato il GF Vip. Lei non desiderava accettare, ma, dato che l’avevano offerto anche al fratello, l’ha fatto per lui. Nella Casa ha conosciuto Ignazio Moser, mentre fuori era ancora fidanzata con Francesco Monte. E’ stato amore.

“Ho fatto il reality per farmi conoscere, ho cercato di non fingere. In quell'esperienza ero da sola, non avevo il telefono e non potevo avere consigli di nessuno. Ho agito con la mia testa ed è stata la cosa che più mi è piaciuta”, dice. Sul marito, con cui i gossip raccontano ci sarebbe crisi, Cecilia, invece, sottolinea: “Dopo 8 anni ho la conferma che è l'amore della mia vita. Ho sentito una cosa che non ho mai provato prima. Ho avuto la possibilità di conoscerlo, faccia a faccia e senza telefono, di viverlo. Una cosa che oggi si è persa. Però posso rivedere sempre l'inizio della nostra storia, una ragazza ha conservato tutto, è una mia fan”. Nessuna ombra sul suo viso, ma neanche una parola sulla possibile gravidanza. Conclude: “Sono molto felice”.