''I 10 kg che avevo preso non mi facevano sentire a mio agio'': la top model Fernanda Lessa mostra il risultato della sua dieta

Condivide uno scatto in cui si fa vedere mentre si alza la t-shirt che indossa. E' fiera del corpo tonico, del ventre piatto, in slip. La top model Fernanda Lessa mostra il risultato della sua dieta. “I 10 kg che avevo preso non mi facevano sentire a mio agio”, rivela. Nelle sue IG Stories pubblica un’immagine in cui è più appesantita, fatta prima di iniziare il regime alimentare che l’ha fatta dimagrire.

L’ex gieffina vip nel post che accompagna la foto in cui è nuovamente in forma top, scrive: “Ho deciso di fare questo post dopo la mia Stories che ha suscitato un misto di ammirazione e indignazione. Ho 48 anni, piena premenopausa. Ho avuto parecchi nutrizionisti in passato che mi hanno aiutato. Attualmente sto seguendo una dieta che mi sono creata personalmente in base al mio metabolismo e alle mie necessità, che sono specifiche per il mio caso”.

Fernanda aggiunge: “Se volete dimagrire, più o meno in fretta, dovete cercare un dietologo o un nutrizionista. Io ho postato la foto solo perché sono fiera del risultato e volevo condividere con voi amici, per il mio benessere. I 10 kg che avevo preso non mi facevano sentire a mio agio e ho perso in un mese”. E conclude: “Sulle Stories posterò una foto di quando avevo i maledetti 10 kg in più”.

Nei commenti la Lessa condivide pure cos’ha mangiato in questo periodo: “La dieta che ha funzionato a me. Colazione: centrifuga con qualsiasi frutta, carote, sedano, zenzero. Pranzo: 3 uova come preferisci, senza olio, insalata verde (al posto dell'olio ho messo parmigiano). Cena: 5 cucchiai di yogurt con frutti rossi e miele. Spuntino: melone”.