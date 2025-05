Il figlio di Rocco Siffredi lo ha detto ed effettivamente fatto: è un naufrago leggermente appesantito

Ha incamerato, oltre a proteine, carboidrati e grassi così da non soffrire troppo al reality…

Lì soffrirà la fame. C’era il rischio, se partiva in forma super top, che il suo fisico ne risentisse troppo. Del resto spera di rimanere per tutti e due i mesi, tanto durerà il reality. Lorenzo Tano ha “mangiato come un animale” prima di volare in Honduras per l'Isola dei Famosi, che prenderà il via domani, 7 maggio: le immagini della sua presentazione ufficiale, sull’account social del programma di Canale 5, lo mostrano leggermente appesantito rispetto al solito.

Lorenzo Tano ha ''mangiato come un animale'' prima di volare in Honduras per l'Isola dei Famosi: le immagini della sua presentazione

A Ballando con le Stelle, nel 2021, quando ha incontrato la sua attuale fidanzata, Lucrezia Lando, il figlio di Rocco Siffredi aveva colpito tutti per la sua bellezza e il corpo tonico e allungato, con i muscoli in vista al posto giusto. Da naufrago, però, se fosse andato in Honduras, così, avrebbe rischiato e tanto. All’Isola si perdono chili facilmente. Così, prima di prendere l’aereo, nei giorni precedenti, ha incamerato, oltre alle proteine, anche carboidrati e grassi, prendendo del peso che sa già eliminerà velocemente in un batter d’occhio.

Il figlio di Rocco Siffredi lo ha detto ed effettivamente fatto: è un naufrago leggermente appesantito

Lorenzo, 29 anni, lo ha fatto sapere anche nel video postato sul suo canale YouTube, quello in cui ha raccontato le ultime ore trascorse con la sua Lucrezia. “Sto mangiando come un animale”, ha detto. Poi ha aggiunto: “Ho preso tutti i vestiti che mi serviranno per la sopravvivenza e sto gestendo un po' di cose perché starò via per due mesi”. Desidera conquistare tutti e rimanere in Honduras fino alla finale il prossimo luglio.