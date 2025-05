''Una festa per pochi intimi, in abito bianco con mia figlia Ginevra che ci porta le fedi'': Karina Cascella annuncia le nozze e svela la data

La 45enne è legata a Max Colombo dal 2017: con lui desidera i fiori d’arancio

Insieme a lui gestisce un ristorante a Bergamo, il Matambre El Clasico Argentino



Karina Cascella, legata a Max Colombo dal 2017, al settimanale Nuovo Tv annuncia le nozze col compagno. La 45enne svela anche la data che le piacerebbe per i suoi fiori d’arancio: settembre 2026.

L'ex opinionista tv, tornata davanti alla telecamere a Pomeriggio 5 recentemente, con Max lui gestisce un ristorante a Bergamo, il Matambre El Clasico Argentino. I primi quattro anni di attività sono stati impegnativi. Del suo lavoro spiega: “Mi dedico soprattutto alla sala, ma anche alle prenotazioni e all’organizzazione delle serate più importanti”.

Madre di Ginevra, avuta da Sasà Angelucci, 15 anni, Karina ha una vita appagante. Ora sogna il matrimonio. Su Colombo spiega: “Per nostra fortuna non abbiamo mai attraversato grandi crisi, solo i problemi quotidiani che riguardano gli equilibri di coppia. Il segreto è la pazienza di uno dei due: Max ne ha davvero tanta, mentre io non ne ho per niente”.

La 45enne è legata a Max Colombo dal 2017: con lui desidera i fiori d’arancio. Dall'ex Sasà Angelucci ha avuto Ginevra, 15 anni, con lei in foto

“Vorremmo sposarci - aggiunge la Cascella - Più che altro per fare una bella festa, dato che per il resto siamo una coppia consolidata: ci amiamo da così tanto tempo e stiamo così bene insieme, che il matrimonio sarebbe soltanto il coronamento del nostro sentimento. Mi piacerebbe sposarmi a settembre del 2026 con una festa per pochi intimi, in abito bianco con mia figlia Ginevra che ci porta le fedi”.

Salda nei suoi principi di vita, Karina con la figlia è molto attenta: “Mi rendo conto di essere una mamma fin troppo presente: forse dovrei lasciarla un po’ in pace. Ginevra è la persona più importante della mia vita, rappresenta tutto ciò che ho fatto. Ma ora è il momento di lasciarla andare...". Il rapporto col padre dell’adolescente è sereno: “Siamo in ottimi rapporti. Abbiamo una figlia meravigliosa e ci vogliamo bene”.