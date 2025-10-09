''Oggi un lavoro speciale'': Cecilia Rodriguez si regala uno shooting con pancione di 9 mesi, le immagini

A pochi giorni dalla nascita di Clara Isabel, la 35enne sul set, con lei c’è anche Nino

Cecilia Rodriguez nelle sue Stories scrive: “Oggi un lavoro speciale”. L’argentina si regala uno shooting, probabilmente l’ultimo prima del parto, col pancione di 9 mesi. A pochi giorni dalla nascita di Clara Isabel, la 35enne è instancabile sul set a Milano. Condivide alcuni video del servizio fotografico sul social. Con lei c’è pure Nino. Aspirina le manca, ma fortunatamente c’è l’altro suo cagnolino a farle compagnia. Non solo: è presente il suo intero staff e anche il marito, Ignazio Moser, che a sua volta condivide immagini della moglie modella.

Con le sue forme da mamma, Chechu si lascia preparare per gli scatti. Indossa vari outfit, quello che mostra il ventre preminente ormai enorme è semplice: la sorella di Belen porta una camicia oversize bianca, sapientemente aperta. Ha le gambe incrociate, seduta per terra: Nino è accanto a lei.

A pochi giorni dalla nascita di Clara Isabel, la 35enne sul set, con lei c’è anche Nino

Ceci solo un giorno fa ha dedicato alla sua jack russel scomparsa lo scorso 11 settembre a 12 anni un post accorato. Ha postato tante foto dell’amica a quattro zampe e ha scritto: “Mi manchi Aspi… Sto imparando, soprattutto accettando, giorno dopo giorno, a convivere con la tua partenza”. Sente il vuoto, ma va avanti, con tutte le cose belle che arriveranno. Clara Isabel, la bambina tanto desiderata con Nacho, è al di sopra di tutto.

La Rodriguez ha fortemente voluto la gravidanza, arrivata dopo anni di tentativi con l’aiuto della fecondazione assistita. In casa è tutto pronto: papà Gustavo e zio Jeremias, suo fratello, stanno ultimando il montaggio dei mobili della stanza che accoglierà la piccola. Intanto lei assapora la gioia di momenti unici sul set: queste foto racconteranno gli ultimi giorni della sua gestazione.