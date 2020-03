Cecilia Rodriguez: 'Ecco la vita che ho sempre voluto...'. Il post in emergenza Coronavirus scatena polemiche

Cecilia Rodriguez sul social posta uno scatto in cui è favolosa insieme a Ignazio Moser e ai loro cani. Ci sono Lindsey e Tom, la coppia di Bovari del Bernese di Nacho, e Aspirina, la cagnolina della modella e conduttrice. “Ecco la vita che ho sempre voluto”, sottolinea l’argentina. Il post nel bel mezzo dell’emergenza Coronavirus scatena qualche polemica.

“La vita che ho sempre voluto - scrive Cecilia Rodriguez - Un uomo così, alto, bello, sorridente, buono, intelligente, semplice, dolce, complice, amante della vita. Una famiglia numerosa, (iniziando dai cani) una casa in campagna, lui che va a lavorare, io che lo aspetto con la tavola pronta. Una vita semplice, ma fatta di cose essenziali ..... fatta d’amore… Ah dimenticavo, un cappello come quello di mio papà! Insomma, una ragazza poco pretenziosa ahahahah Abbiamo tutto quello che vogliamo, basta desiderarlo tanto…”.

C’è chi non apprezza la positività e l’ottimismo di Chechu, in molti sono convinti che le parole della bella 30enne stonino in un momento tanto difficile e complicato, assai tragico, in cui la lista dei morti a causa del contagio da Covid.-19 è sempre più lunga. Sono anche tantissimi quelli che, però le fanno i complimenti: la quarantena trascorsa a Trento, a casa dello sportivo, sembra aver giovato a entrambi. Paiono riposati e sereni, felici di essere confinati nella loro intimità. Un utente sottolinea agli altri follower spietato: “Fate pena tutti: mentre qui la gente muore e voi state a lodare questi due…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/3/2020.