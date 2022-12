Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser prendono in giro l'ex di Belen al GF Vip: ''Dice che l'amore della sua vita è la figlia, ma poi sotto le coperte…''

I due ironizzano su Antonino Spinalbese, nel ‘giro delle coppie’ al reality

“Il 10 a mia sorella? E’ anche un 15. Le Rodriguez lasciano sempre un segno indelebile”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non si lasciano pregare quando devono parlare dell’ex di Belen al GF Vip. A Casa Chi dicono cosa pensano di Antonino Spinalbese, invischiato nel ‘giro delle coppie’ al reality. Nacho è il più sarcastico e prende in giro il 27enne. “Dice che l’amore della sua vita è la figlia, ma poi sotto le coperte non s tira indietro…”.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser prendono in giro l'ex di Belen: ''Dice che l'amore della sua vita è la figlia, ma poi sotto le coperte…''

Per Ceclia l’ex cognato, padre di Luna Marì, avuta da Belen il 12 luglio 2021, è perfettamente a suo agio nella Casa con tutte le dinamiche. “Lo sa fare bene, è molto difficile entrare in un personaggio e portarlo avanti”, spiega la 32enne. “Quello che dice Chechu è abbastanza indiscutibile. Ormai lui è un professionista dei reality, ogni volta che entra sistema quello che ha sbagliato prima. Questa volta punta tutto sulla coppia, ha visto che funziona quello”, le fa eco il futuro marito 30enne.

I due ironizzano su Antonino Spinalbese, nel ‘giro delle coppie’ al reality

I due non vanno per il sottile con Antonino. “Lui ha detto che non vuole fidanzarsi con nessuna, l’amore della sua vita è sua figlia e non si vuole perdere in altre storie...”, puntualizza Ceci. “Ho sentito però che ha anche detto che sotto le coperte è più difficile tirarsi indietro. Mi è sembrato di aver capito o sbaglio? - sottolinea malizioso Moser - Al buon Antonino auguro il meglio. Devo dire che si sta dando molto da fare, siamo alla terza simil storia, penso che sia quasi un record al GF Vip…!”. Il riferimento va a Ginevra Lamborghini, con cui l’ex parrucchiere pare avere grande ‘chimica’, Giaele De Donà, a cui si era avvicinato pericolosamente, e Oriana Marzoli, con cui il ragazzo è andato ‘oltre’ tra le lenzuola.

Il 27enne nella casa ha detto di voler pensare solo a Luna Marì, la piccola avuta da Belen

Chechu parla anche del voto dato da Antonino all’intimità con la sorella maggiore: “Il 10 a Belen? Beh, è stato molto obiettivo, direi. Belen è un 10, anche un 15. Questo non vuol dire essere innamorati. Poi era la più bella del mondo e ha ragione, ha risposto bene. Diciamo che le Rodriguez lasciano un segno indelebile”.

Nacho è d’accordo con lei e ricorda cosa gli aveva detto un po’ di tempo fa la suocera, Veronica Cozzani: “Un giorno è arrivata e mi ha detto con tono minaccioso e perentorio: ‘Ricordati che tutti quelli che hanno lasciato le mie figlie poi sono tornati e se ne sono pentiti’”. Per Moser evidentemente ha avuto sempre ragione lei.

Però ha già avuto pseudo storie con Ginevra Lamborghini, Giaele De Donà e oriana Marzoli, con cui si è dato da fare a letto

La coppia, quando gli si domanda con chi Spinalbese potrebbe costruirsi una storia fuori dal GF Vip, non ha dubbi: lo spezzino potrebbe approfondire con Ginevra.