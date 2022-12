Natalia Estrada oggi teme lo show business: ''Ho detto no ad Amadeus per Sanremo, a casa non ho neanche la tv''

La 50enne ha scelto i cavalli e il compagno Andrea ‘Drew’ Mischianti, 55 anni

I due stanno insieme dal 2006 e sono felici nel loro ranch

Natalia Estrada alla televisione non pensa proprio. La showgirl 50enne, ex moglie di Giorgio Mastrota, oggi teme lo show business. Serena accanto ad Andrea ‘Drew’ Mischianti, con cui ha una relazione dal 2006 e ha fondato la Ranch Academy, dove i due allenano cavalli e insegnano equitazione, a Chi confessa: “Ho detto di no ad Amadeus per Sanremo”. Poi rivela che a casa non ha neppure l’antenna per vedere la tv.

Dal 2007 ha lasciato il mondo dello spettacolo, Natalia racconta: “E’ stato un percorso. Stavo facendo 'La sai l’ultima?' e andai a trovare un amico in campagna che aveva un maneggio. Ho iniziato a prendere lezioni con mia figlia, Natalia, abbiamo imparato insieme. E poi abbiamo conosciuto la parte più bella, che è stato capire come un animale che ti sembra grosso e indistruttibile abbia un’anima così fragile. A volte vengono trattati in modo rude, ma sentono persino una mosca che si appoggia su di loro e così è la loro anima. In tv è la stessa cosa: impieghi anni a costruire una carriera, ma poi ti senti fragile e hai paura di perdere tutto. Mi sono trovata in cima a una collina e avevo di fronte due strade. Il cavallo mi ha dato un’altra dimensione. E io, che venivo dalla danza e amavo la disciplina, ho scelto lui”.

La Estrada non è mai stata una diva capricciosa: “Questa è una cosa che non mi ha premiato”. Se le si chiede se abbia paura di tornare sul piccolo schermo replica: “Non ho paura dei cavalli, figurati se ho paura di tornare in tv. La cosa che mi peserebbe è dovermi trasferire in città per essere vicina agli studi, potrei salire su un palco e presentare adesso, ma non potrei mai tornare a vivere in città”.

Nonostante la corte di Amadeus per Sanremo, la spagnola dice di no: “Mi piacerebbe l’idea, ma non mi piace essere sulla bocca di tutti, la mia scelta è stata quella di fare la mia vita. Con Amadeus mi sono sempre trovata benissimo, abbiamo fatto tante trasmissioni insieme, le nostre figlie andavano a cavallo insieme e Giovanna, la moglie di Amadeus, ha fatto parte del mio corpo di ballo a 'Beato fra le donne'. Ho vissuto anche la nascita del loro amore, per questo mi dispiace dire di no, ma non voglio riaprire una porta che avevo chiuso, perché mi sfuggirebbe il controllo di poter fare quello che mi piace. Ha presente Sanremo? Tornare in quel turbinio di fama che cerca chi va al Festival non è ciò che desidero. Amadeus mi ha persino proposto di entrare all’Ariston a cavallo”.

Natalia è felice e in sintonia col compagno, con lui vive in mezzo alla natura e senza la tv: “Assolutamente sì, a casa abbiamo un monitor, ma non abbiamo l’antenna”.