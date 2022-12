Mariana Rodriguez diventa mamma! La showgirl svela il nome del suo primo figlio

La venezuelana 31enne incinta col pancione a nudo sul social

E’ legata a Gianmaria Coccoluto, famoso kitesurfer italiano 29enne

Mariana Rodriguez si va vedere col pancione a nudo, incinta e conturbante nelle foto firmate da Guido Stazzoni. Le condivide sul social e rivela a tutti che diventa mamma. La showgirl venezuelana 31enne svela anche il nome del suo primo figlio, frutto dell’amore con il fidanzato Gianmaria Coccoluto, famoso kitesurfer italiano 29enne, con cui in questi giorni è in Brasile: il bambino, un maschietto, si chiama Noe Maria.

La sudamericana, ex gieffina vip nel 2016, volto tv conosciuto, concorrente a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi, la scorsa primavera, finora non aveva mai parlato della sua gravidanza.

Con un post e scatti eloquenti la Rodriguez confida a tutti il suo dolce segreto e scrive, rivolgendosi al figlio: "Sei l’amore della mia vita? La risposta è: no, perché la vita è troppo corta per limitare i sentimenti che provo verso di te. Ti ho fatto con l’amore più puro è più nobile che l’essere umano possa provare… Giuro su Dio che ci sarò sempre per te, fino la fine dei miei tempi, che ti farò da madre, da padre, da migliore amica… Nessuno ha detto che sarà facile, ma nemmeno impossibile, la mamma lotterà ogni giorno della sua esistenza per portarti sempre avanti”.

Mariana poi aggiunge: “Welcome to my life Noa Maria. DIOS TE BENDIGA HOY, MANANA Y SIEMPRE!”.