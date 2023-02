Chiara Ferragni e Fedez sono davvero in crisi? Interrotte riprese reality, avvistati dallo psicologo, lei ha tolto la fede: ecco cosa sappiamo

Dalla finale di Sanremo le voci sulla rottura insanabile della coppia si rincorrono

I gossip sono vorticosi: la 35enne va in gita coi figli e non parla, il 33enne è scomparso dai social

Dalla finale di Sanremo 2023 non si hanno più notizie di loro come coppia. La lite sul palco dell’Ariston davanti a tutti, anche immortalata, sembrerebbe aver dissolto un legame all’apparenza perfetto. Chiara Ferragni e Fedez sono davvero in crisi? I gossip sulla 35enne e il 33enne girano vorticosi nell’aria. I rumors continuano ininterrotti. La fashion blogger si fa vedere sul social, ha addirittura tolto la fede, ma non dice nulla. Il rapper, invece, è letteralmente scomparso. Pare siano state persino interrotte le riprese di The Ferragnez 2. Per alcuni i due sarebbero stati avvistati sotto il palazzo dello psicologo, per altri a quel numero civico a Milano ci sarebbe un avvocato… Cosa sta accadendo?

Chiara Ferragni e Fedez sono davvero in crisi? Interrotte riprese reality, avvistati dallo psicologo: ecco cosa sappiamo

C’è chi si domanda, con un po’ di malignità, se dietro tutto questo non ci sia un’operazione marketing precisa per accendere ancora maggiormente i riflettori sulla coppia più mediatica dei social (e non solo). Il possibile evaporare di un amore tanto grande, che ha superato ogni difficoltà, crea scompiglio nei milioni di fan in ogni parte del pianeta, quasi disperazione. Aumenta soprattutto la suspense, quasi fosse il miglior thriller del momento, sul come andrà a finire.

Dopo la lite a Sanremo non si hanno più notizie di loro come coppia

Chiara nelle sue IG Stories racconta la gita con i due figli, Leone, 5 anni il 19 marzo, e Vittoria, che il 23 marzo spegnerà due candeline, in un agriturismo vicino Milano. Con lei c’è anche il suocero, il padre di Fedez, ma di Federico neppure l’ombra. L’influencer e imprenditrice sorride, però tiene la bocca cucita. Ma l'anello di fidanzamento e la vera di nozze all'anulare non ci sono più.

La 35enne si fa vedere in gita con i due figli, Leone e Vittoria

Con l'influncer e i nipotini c'è anche il suocero Franco, il padre di Fedez, ma del 33enne neppure l'ombra

La docu-serie in onda su Prime Video che racconta la vita dei Ferragnez sarebbe dovuta uscire a maggio, lei e il marito, però, avrebbero chiesto una pausa. Ora parrebbe che l’uscita sarebbe slittata a settembre.

L'imprenditrice ha tolto anello di fidanzamento e fede dall'anulare

Il cantante è scomparso

In città i paparazzi sono tutti in allerta. Sono stati proprio loro a beccarli sotto il palazzo incriminato. Lì c’è lo studio di un legale molto conosciuto, ma c’è anche un centro di cura psichiatrica e psicologica specializzato in terapia di coppia. Lo sottolinea Vanity Fair: per il settimanale starebbero cercando di risolvere i problemi con un esperto.

Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez a Sanremo

Al momento ci sono solo supposizioni che fanno tanto rumore, scatenate dal bacio in bocca di Rosa Chemical a Fedez in diretta tv. Ma probabilmente, se la crisi fosse reale, non solo. Il cantante al Festival ha fatto di tutto per prendersi la scena, nonostante la moglie avesse più volte fatto capire che questo doveva essere il suo evento. Potrebbe proprio essere stata questa voglia di protagonismo di lui a farli rovinosamente cadere nel tunnel della discordia.