Chiara Ferragni e Fedez non si fanno vedere insieme dopo Sanremo e la lite: la 35enne arrabbiata per essere stata 'oscurata' dal marito?

Lei aveva detto: "Sono qui per rappresentare me stessa, non la coppia”

Il rapper però finisce al centro dei riflettori prima col freestyle 'contro' e poi col bacio a Rosa Chemical

Chiara Ferragni e Fedez non fanno coppia dopo Sanremo. Non si fanno vedere insieme, il rapper non posta più nulla e scompare dai radar. Tutto accade dopo la lite all’Ariston con la moglie, una discussione immortalata dai fotografi presenti in teatro e ripresa con lo smartphone dagli spettatori presenti. La clip è rimbalzata su tutti i social e ha fatto rumore. Tutti si domandano se la 35enne sia arrabbiata per essere stata ‘oscurata’ dal marito alla kermesse.

Chiara, scelta per ben due serate a Sanremo 2023, la prima e l’ultima, in conferenza stampa non aveva gradito le domande su Fedez. “Sono qui per rappresentare me stessa, non la coppia”, aveva sottolineato. Peccato che l’altra metà della ‘sua mela’ sia stata più protagonista di lei.

Il rapper 33enne è finito al centro dei riflettori per il freestyle contro alcuni esponenti politici cantato dalla Costa Crociere, quello per il quale in diretta tv si è preso la totale responsabilità, sollevando la Rai da parecchi problemi. Non è finita qui, sabato, durante la finale, il suo bacio con Rosa Chemical ha stupito tutti e creato tanto scalpore. Al punto che, immediatamente dopo, è scoppiata la discussione sul palco dell’Ariston tra Fedez e la Ferragni.

Fedez ruba la scena a Chiara, l’influencer italiana più famosa del mondo, la donna che aveva detto di no al Festival per tre volte e quest’anno invece voleva brillare di luce propria, con i suoi 28 milioni di follower. Quasi un affronto, considerando che il cantante non era neppure in gara…

Al momento non arriva alcuna foto dei due ‘vicini vicini’. Federico Lucia scompare dai social. La Ferragni, invece si fa vedere con le sorelle, i genitori, nel lettone con il figlio maggiore Leone. In una delle ultime storie Instagram, condivide anche il discorso fatto su Gianni Morandi e la moglie Anna all'Ariston accompagnato dalla didascalia: “Un amore così…”. Tutti pensano sia una frecciatina al marito e c’è già chi parla di Ferragnez al capolinea.