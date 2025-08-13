Chiara Ferragni e Tronchetti Provera sono tornati insieme? La paparazzata che lascia pochi dubbi

La 38enne e il rampollo sulla copertina del nuovo numero di ‘Chi’ in vacanza insieme

I due sono alle Baleari: paparazzati mentre si divertono in acqua sorridenti

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono tornati insieme? Sembrerebbe di sì.

O almeno i due hanno ripreso a frequentarsi, visto che sono finiti sulla copertina di ‘Chi’ mentre si godono una vacanza insieme sotto il sole delle Baleari.

Sulla cover del nuovo numero del magazine l’imprenditrice 38enne e il rampollo 42enne appaiono in mezzo al mare a bordo di una tavola.

Chiara Ferragni, 38 anni, e Giovanni Tronchetti Provera, 42, in vacanza insieme a Ibiza

Chiara è in vacanza sull’isola con i suoi due figli Leone, 7 anni, e Vittoria, 4, avuti insieme all’ex marito Fedez (che aveva sposato nel 2018 prima della separazione arrivata a cavallo tra il 2023 e il 2024).

Grandi sorrisi e tanto divertimento. Sembra proprio tornato il sereno. Le cronache infatti avevano dato la coppia per “scoppiata” nei mesi scorsi, dopo meno di un anno di frequentazione.

A sua volta Fedez ha invece ritrovato l’amore con la giovane stilista milanese Giulia Honegger, che sembra aver conosciuto da poco i figli del rapper.