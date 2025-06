Chiara Nasti festeggia i 30 anni del marito Mattia Zaccagni: white party extra lusso a Ibiza, foto

In una location da sogno a picco sul mare il calciatore celebra il compleanno a cifra tonda

Chiara Nasti sceglie un vestito super sensuale ‘vedo-non-vedo’. Festeggia i 30 anni del marito Mattia Zaccagni con grandissima gioia. L’influencer ha organizzato per il calciatore della Lazio un white party extra lusso a Ibiza. La 27enne e lo sportivo stanno trascorrendo le vacanze sulla famosa isola delle Baleari insieme ai loro due figli, Thiago, nato il 16 novembre 2022, e Dea, che il prossimo 24 luglio compirà appena un anno.

Il bomber celebra il compleanno a cifra tonda in una splendida location a picco sul mare, dove i tantissimi ospiti osservano un tramonto mozzafiato su terrazze allestite con tantissimi fiori bianchi. Sono presenti pure i genitori della napoletana, Enzo e Gabriella e la sorella Angela, 26 anni.

Chiara ha fortemente voluto che la festa si svolgesse all’Edén Restaurante, che si trova all’interno Hacienda Na Xamena, a Port de Sant Miguel, nella parte settentrionale di Ibiza. L'hotel è situato in cima a una scogliera, a circa 180 metri di altezza, e circondato dal verde. Per essere perfetta, opta per un abito nude look, un modello firmato Alaia aderente e lungo fino alla caviglia con innesti in tessuto trasparente. Costa 2900 euro.

Zaccagni sfoggia un completo estivo casual: giacca, portata con sotto una canottiera in tono, e pantaloni. In testa, poi mette un cappello di paglia con su scritto “Zac30”. Il copricapo è per tutti gli invitati: anche loro ne hanno uno poggiato sul tavolo. Pure i piccolini della coppia rispettano il tema assegnato alla serata.

Si cena, tra canti e balli, si brinda e ci si scatena. Al momento della torta, pure questa ‘white’, Mattia si fa aiutare a spegnere le candeline dal primogenito. E’ un 16 giugno spettacolare per il capitano biancoceleste e per la moglie. Lei sui piatti di portata ha fatto scrivere: “Chi vuole bere acqua vada in bagno”. Un messaggio chiarissimo.