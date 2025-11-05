Chiedono all’ex della Canalis Georgian Cimpeanu perché è finita con Elisabetta, lui sbuffa e poi risponde così

Il 32enne ha avuto una relazione con l’ex velina per circa due anni

Georgian Cimpeanu è stufo di ricevere domande sulla ex compagna Elisabetta Canalis.

Il campione di kickboxing e personal trainer ha infatti invitato tutti coloro che lo seguono su Instagram a “defollowarlo” se sono interessati a lui solamente per il rapporto sentimentale che ha avuto con l’ex velina.

Il 32enne durante una sessione di domande e risposte sulla piattaforma social ha infatti ricevuto il seguente quesito: “Elisabetta? Perché è finita?”.

Georgian come reazione ha immediatamente sbuffato. Poi ha risposto: “Che noiosi mamma mia”. Sembra di capire che domande come questa ne riceva diverse. E che non siano particolarmente gradite.

Non ha voluto rispondere nel merito, ma ha aggiunto: “Comunque apro il discorso e lo chiudo qua: se avete iniziato a seguirmi per quello, come siete arrivati potete tranquillamente andare via”.

“Già sono andati via un po’ e facciamo le ultime scremature”, ha concluso.

Il rapporto tra Cimpeanu – le sue origini sono romene, ma è cresciuto in Italia – e la Canalis era iniziato intorno al 2023. Poi all’inizio della scorsa primavera è accaduto qualcosa e la storia si è interrotta.

Nessuno dei due ne aveva più parlato pubblicamente e non sono noti i motivi della rottura.

Georgian inoltre da molti mesi si è ormai trasferito a Los Angeles. Si pensa che inizialmente possa aver preso questa decisione proprio per stare vicino ad Elisabetta, che ormai è stabile in California da oltre un decennio. Oggi però vive ancora lì e fa il personal trainer.

Oltre a dare lezioni in presenza, è molto apprezzato dai suoi follower per i tanti consigli sul fitness e i servizi che offre anche online.

Dal canto suo la Canalis è attualmente ufficialmente single, anche se da qualche settimana si rumoreggia di un suo possibile coinvolgimento sentimentale con l’attore Alvise Rigo.