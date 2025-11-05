Ignazio Moser si è fatto un nuovo tatuaggio dedicato alla figlia neonata: guarda

Il bel 33enne trentino si è inciso il nome della figlia sotto al pettorale

Sul social ha mostrato il tatuatore all’opera, poi il risultato finale

Ignazio Moser ha voluto dedicare un nuovo tatuaggio alla figlia neonata.

L’ex ciclista poche ore fa si è fatto incidere sulla pelle il nome della sua prima bambina, Clara Isabel.

Il bel 33enne ha condiviso sul social il momento in cui il tatuatore gli incide con l’inchiostro la pelle poco sotto il pettorale.

Il momento dell'incisione del nuovo tattoo

Poi si è fatto anche un selfie allo specchio per mostrare il risultato finale, che sembra essergli piaciuto.

Ha scelto di affidarsi per questo tattoo a “Vertigo”, un’attività che si trova a Trento (dove Nacho è nato e cresciuto).

Ignazio mostra orgoglioso il risultato col nome della figlia

Clara Isabel, che in famiglia viene chiamata Clarita, è nata lo scorso 15 ottobre a Milano. Non ancora neppure un mese.

La piccola è frutto dell’amore tra Moser e la moglie Cecilia Rodriguez, 35 anni, sorella di Belen.

Nacho e Cecilia, 35 anni, con la piccola Clara Isabel dopo il parto

I due si sono conosciuti nel 2017 al Grande Fratello Vip e da allora non si sono più lasciati. Nel 2024 si sono sposati in Toscana.

Per circa cinque anni hanno provato ad avere un figlio in modo naturale. Poi si sono rivolti alla scienza e attraverso la fecondazione assistita hanno realizzato il loro sogno di famiglia.