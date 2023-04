Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro per il ponte del 25 aprile sono volati via dall'Italia senza figli: ecco dove

I due approfittano di un’occasione di lavoro per una ‘fuitina’ romantica

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro approfittano del ponte del 25 aprile per una ‘fuitina’ romantica, come del resto raccontano sul social. I due sono volati via dall’Italia senza figli al seguito. Nina, 7 anni, avuta dall’influencer dall’ex marito Francesco Sarcina, e Gabriel, 1 anno, pargolo della coppia nata al GF Vip, sono rimasti a casa. La 42enne e il 31enne si godono giorni spensierati a Barcellona.

L’influencer e il volto di Forum hanno scelto la città della Catalogna anche per motivi di lavoro. Paolo indossa abiti da sposo alla Barcellona Brindal Fashion Week 2023, Clizia, invece, è sensuale con la lingerie per il giorno del sì. Non hanno mai nascosto la voglia di indossare la fede all’anulare: forse questo impegno professionale è solo il preludio per fiori d’arancio sempre più vicini, chissà...

Clizia e Paolo si concedono lunghe passeggiate e si divertono da turisti. Assaporano così l'atmosfera speciale e pure il gusto deciso delle pietanze tipiche del posto, scegliendo ristorantini che stuzzichino il loro appetito.

Ciavarro e la Incorvaia fanno vedere con look studiati dai follower tra baci e abbracci, condividendo post e tante storie della mini vacanza da innamorati si Instagram. La Incorvaia arriva a definirla una vera e propria luna di miele.

Appassionati, nonostante i bimbi gli manchino, i due in queste ore si concedono uno spazio riservato alla loro vita di coppia: del resto è assolutamente permesso per tenere sempre vivo l’ardore e soprattutto non far sfiorire il sentimento.