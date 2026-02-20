Il piccolo Gabriele compie 4 anni: i due gli regalano una grande festa a tema Pokémon

L’influencer ricorda l’attrice scomparsa a causa del tumore al pancreas il 3 marzo scorso

E’ presente, nonostante sia volata in Cielo. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro festeggiano il primo compleanno del figlio senza nonna Eleonora Giorgi. “Lei ci protegge”, scrive l’influencer 45enne sul social. Condivide una serie di scatti del piccolo insieme all’attrice, scomparsa a causa del cancro al pancreas lo scorso 3 marzo. Gabriele compie 4 anni: mamma e papà gli regalano una grande festa a Roma a tema Pokémon in cui si diverte coi parenti e gli amichetti.

''Lei ci protegge'': Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro festeggiano il primo compleanno del figlio senza nonna Eleonora Giorgi

“Auguri piccolo Gabri … lo so me lo dici sempre : ‘Manca nonna Ele’… Ma lei è qui é il nostro angelo che ci protegge”, sottolinea Clizia. Condivide foto e reel del party. Il bimbo spegne le candeline su una torta a più piani dove campeggiano i personaggi più famosi del famosissimo cartone animato giapponese, creature immaginarie, spesso ispirate ad animali, insetti o elementi naturali, che gli allenatori catturano, addestrano e fanno combattere.

Il piccolo Gabriele compie 4 anni: i due gli regalano una grande festa a tema Pokémon

L'influencer 45enne ricorda in un post l'attrice scomparsa il 3 marzo 2025

“Auguri Ciavarrino +4 Mamma e papà ti amano tanto”, sottolinea ancora la siciliana, mamma anche di Nina, 10 anni, avuta dall’ex Francesco Sarcina. E aggiunge: “La tua felicità è il regalo più bello piccolo raggio di sole di mamma e papà! Che ogni tuo piccolo e grande desiderio possa avverarsi”. Le sue parole sono condivise anche dal marito 34enne, che in occasione dei festeggiamenti, ritrova il sorriso. La madre gli manca ogni giorno di più.