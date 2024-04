La 43enne ha ritrovato la forma in vista delle nozze grazie alla dieta chetogenica

Ha iniziato il percorso nutrizionale i primi di marzo e ora fa vedere il risultato

Dopo la seconda gravidanza non era riuscita a tornare al suo peso forma abituale. Ora Clizia Incorvaia invece è soddisfatta. “Ho recuperato il mio corpo, mi sento a mio agio”, fa sapere sul social. Dopo aver perso 7 kg mostra il fisico in lingerie. La 43enne ha ritrovato la forma in vista delle nozze con Paolo Ciavarro, il prossimo 11 ottobre, grazie alla dieta chetogenica, che abbatte i carboidrati e privilegia le proteine. Ha iniziato il percorso nutrizionale i primi di marzo e adesso fa vedere il risultato.

''Ho recuperato il mio corpo, mi sento a mio agio'': Clizia Incorvaia dopo aver perso 7 kg mostra il fisico in lingerie

Già mamma di Nina, 8 anni, avuta dall’ex Francesco Sarcina, Clizia ha dato alla luce Gabriele il 19 febbraio 2022. Nonostante i suoi sforzi, quei sette chiletti non riusciva proprio a perderli, ma ci ha pensato la chetogenica a riportarla indietro nel tempo.

Nel post che accompagna le sue foto in cui indossa reggiseno a balconcino bianco e slip coordinato l’influencer ed ex ‘vippona’ scrive: “Dopo una gravidanza le priorità di una donna cambiano e dopo la nascita di Gabriele, non mi ero mai pesata, sapevo che non avevo recuperato quello che era il mio ‘peso forma’. Ma la felicità di una nuova gravidanza, il lavoro da mamma bis mi avevano reso così felice e impegnata che non avevo mai pensato a ‘me’. Poi è accaduto che ai due anni di Gabri è scattato un ‘click’. Così ho iniziato ad allenarmi e adottare un ‘alimentazione seguita da una nutrizionista (che non finirò mai di ringraziare) che mi ha permesso di recuperare il metabolismo che si era rallentato e ho perso così 7 kg., recuperando il mio ‘CORPO’ e iniziando di nuovo a sentirmi a mio agio!”.

La 43enne ha ritrovato la forma in vista delle nozze grazie alla dieta chetogenica

“Ho recuperato il mio benessere fisico e psicologico. Poiché MENTE e CORPO sono collegati non scodiamolo mai. #vogliamocibene e non si tratta di mera vanità”, conclude la Incorvaia.

Nelle sue IG Stories aggiunge: “Ovviamente c’è chi mi preferiva più burrosa, chi castana, chi platino, eccetera. Ognuno di voi ha un punto di vista diverso, comeè giusto che sia. Ma cordate ME. Io voglio piacere a me stessa in primis e poi, piacendo a me stessa, lo trasmetterò al mondo. Non si possono compiacere gli altri in cerca “di approvazioni’, altrimenti così si finirà col perdere di vista ‘SE STESSI’”.

Clizia conclude: “Ho recuperato quello che è il mio peso forma da più di 20 anni. Ma non attenzioniamo ciò, attenzioniamo il fatto che sto bene con me stessa. E il tutto ovviamente all’interno di un equilibrio psico fisico”.