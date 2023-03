Alta 170 centimetri, la 42enne è tornata a pesare 54 chilogrammi

Mamma anche di Nina, 7 anni, ha partorito Gabriele il 19 febbraio 2022

Clizia Incorvaia non fa mistero di essere contenta di aver eliminato tutti i chili in più dopo il parto. Mamma anche di Nina, 7 anni, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina, ha partorito Gabriele il 19 febbraio 2022. Ai fan sul social l’ex ‘vippona’ rivela come ha recuperato il peso forma dopo la seconda gravidanza. Tutto è avvenuto grazie all’alimentazione a zona.

Clizia Incorvaia svela come ha recuperato il peso forma dopo la seconda gravidanza: ''Alimentazione a zona, ecco cosa mangio''

Alta 170 centimetri, la 42enne, legata a Paolo Ciavarro, 31 anni, è tornata a pesare 54 chilogrammi. “Io non sono per niente golosa. Non mangio neppure le torte del mio compleanno. E’ così da sempre, fin da quando ero bambina”, racconta la Incorvaia.

Alta 170 centimetri, la 42enne è tornata a pesare 54 chilogrammi

“La mattina mangio salato: mangio sempre un toast - prosegue l’influencer e stilista - Seguo un’alimentazione a zona: è quella con 40 per cento carboidrati, 30 per cento proteine e 30 per cento grassi. Assumo sempre gli Omega 3. Diciamo che è uno stile di vita: non è che seguo una dieta. So come abbinare gli alimenti. Questo tipo di alimentazione l’avevo già seguita anni fa e adesso mi ha permesso di recuperare di nuovo il mio peso forma. Io di solito sono 54 chili per 1 metro e 70 centimetri. Questo tipo di alimentazione mi asciuga pure tanto e mi mette subito in evidenza i muscoli. Su di me funziona, ma ognuno di noi ha una storia a sé. Bisogna sempre consultare uno specialista”.

Mamma anche di Nina, 7 anni, ha partorito Gabriele il 19 febbraio 2022

Clizia si sente bene: il suo piano alimentare la gratifica. Mangia di tutto, senza soffrire la fame. Il non essere golosa l’aiuta moltissimo a non cedere alle tentazioni, che però qualche volta si concede.