L’attrice 57enne, che ha appena ottenuto la cittadinanza svizzera, parla dell’addio col principe

Il 53enne intanto a Parigi si fa rivedere al fianco di Adriana Abascal: i due dopo la rottura hanno ricucito

Clotilde Courau rompe il silenzio dopo la separazione da Emanuele Filiberto di Savoia. “Non rimpiango di aver sposato l’uomo che amavo”, confessa a 24 Heures, a cui concede una lunga intervista. Il principe 53enne ha reso pubblica la rottura con la moglie 57enne nel marzo 2025: ha rivelato che il crack, in realtà, era avventuro già circa quattro anni prima, quindi intorno al 2021. Tra i due, genitori di Vittoria e Luisa, 22 e 19 anni, i rapporti sono sempre stati amichevoli.

''Non rimpiango di aver sposato l’uomo che amavo'': Clotilde Courau rompe il silenzio dopo la separazione da Emanuele Filiberto di Savoia

“La mia carriera si è fermata quando mi sono sposata - spiega Clotilde - Non mi offrivano più niente. Un'attrice che non lavora non è più un'attrice, quindi ho dovuto lottare per la mia indipendenza. Una donna deve conservare la sua libertà. Sono stata duramente criticata quando ho accettato di esibirmi al Crazy Horse nel 2010. Ma non sono assolutamente una vittima e non lo sarò mai. Vivo secondo la filosofia del poeta Christian Bobin, che diceva che ogni evento della vita è un dono del cielo per aiutarci a capire esattamente cosa vogliamo difendere. Oggi sono grata per tutti quegli anni in cui mi è stato detto di no e, soprattutto, non rimpiango nemmeno per un secondo di aver sposato l'uomo che amavo”.

Le parole della Courau sono assolutamente concilianti, al punto da far pensare ad alcuni in una riconciliazione. Così non è. Emanuele Filiberto alla Fiera del Design a Parigi è stato avvistato nuovamente in atteggiamenti amichevoli con Adriana Abascal: lei alla mano sinistra indossava un anello con lo stemma di Casa Savoia, come fa notare il settimanale Oggi. Le era stato regalato da lui prima che si lasciassero in inverno. Segno che potrebbe essere tutto rientrato.

L’attrice, che ha appena ottenuto la cittadinanza svizzera, parla dell’addio col principe. Il principe intanto a Parigi si fa rivedere al fianco di Adriana Abascal: i due dopo la rottura hanno ricucito. La 57enne e il 53enne sono genitori di Vittoria e Luisa, 22 e 19 anni

Il sangue blu, contattato proprio da oggi, sulle parole della ex moglie, che ha appena ottenuto la cittadinanza svizzera e da cui non è divorziato, dice: “Non voglio parlare della mia famiglia. Posso solo affermare che è un’intervista bellissima. Ne conoscevo già il contenuto. Io e Clotilde durante il giorno ci parliamo continuamente al telefono. Tra noi c’è grande stima e affetto”.