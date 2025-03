Sara Barbieri, 24 anni, al 50enne sottolinea: “Potrai essere caduto, ma ti sei rialzato”

I due, coppia da più di due anni, il 21 dicembre 2024 sono diventati genitori di Thiago

Non lascia che il 19 marzo passi senza le sue parole. La compagna di Fabrizio Corona dedica al 50enne un accorato messaggio per la Festa del Papà. Sara Barbieri posta nelle IG Stories una foto che ritrae l’uomo che ama con il piccolo Thiago, che la 24enne ha messo al mondo il 21 dicembre 2024. “Non siamo una famiglia normale”, scrive.

''Non siamo una famiglia normale'': la compagna di Fabrizio Corona gli dedica un accorato messaggio per la Festa del Papà

La modella usa parole dolci per Fabrizio, a cui è legata da più di due anni. "Buona festa del babbo a te che sei diventato babbo per la seconda volta. Non sei il padre modello... Non siamo una famiglia normale (ma chi è definita una famiglia normale? Forse quella del mulino bianco?)”, esordisce. Corona è anche genitore di Carlos Maria, 22 anni, avuto dall’ex moglie Nina Moric.

Sara continua: “Sei preso dalle mille cose. Coinvolto in mille situazioni, ma nei momenti in cui sei con i tuoi figli, sei la persona migliore del mondo. Felice di vederti rinascere un po' con il piccolo Thiago, di ascoltarti mentre gli racconti quelle storie che solo con il tuo modo sai fare e lui con quegli occhioni ti guarda un po' incredulo e inizia a fremere con quelle gambette…”.

Sara Barbieri, 24 anni, al 50enne sottolinea: “Potrai essere caduto, ma ti seti rialzato”. I due, coppia da più di due anni, il 21 dicembre 2024 sono diventati genitori di Thiago

La ragazza poi conclude: ”Potrai aver sbagliato mille volte. Essere caduto, ma esserti rialzato sempre con quel coraggio che in pochi hanno, questo è il miglior regalo che potrai tramandargli. Buona festa del papà. Ti amiamo".