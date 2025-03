''Io e Cecilia ci proviamo da anni ma stiamo facendo fatica'': Ignazio Moser smentisce rumor sulla gravidanza della Rodriguez

Il 32enne sottolinea: “La mia paternità dovrà ancora aspettare”

Ignazio Moser smorza i gossip, ormai insistenti. Il 32enne al Corriere della Sera, in un’intervista in cui parla soprattutto del rapporto col suo famoso padre, Francesco Moser, campione mai dimenticato di ciclismo, smentisce i rumor sulla gravidanza della moglie Cecilia Rodriguez: “Io e lei ci proviamo da anni, ma stiamo facendo fatica”.

Le forme sospette dell’argentina 35enne, prima alla sfilata di Laura Biagiotti durante la Milano Fashion Week e poi sui social, mentre pubblicizzava un modello sportivo della collezione di famiglia Hinnominate, hanno subito fatto gridare alla cicogna in volo. Tanto più che lo scorso dicembre Chechu, accompagnata proprio dal marito, si era recata in una clinica per fare la fecondazione in vitro. Aveva condiviso la foto del suo braccio con al polso un inequivocabile braccialetto medico. Si pensava che stesse aspettando la conclusione del primo trimestre di gestazione per dare l’importante annuncio, rendendolo quindi ufficiale. Ma non sembrerebbe essere così.

Nacho, interrogato dal quotidiano sulla dolce attesa di Ceci, confida: “La mia paternità dovrà ancora aspettare. E’ cosa pubblica che Cecilia e io ci stiamo provando da anni, è qualcosa che desideriamo tanto. Purtroppo stiamo facendo fatica a raggiungere il risultato: è un tema per noi molto delicato. Ma è nostra intenzione generare il primo erede della dinastia Moser, perché mia sorella ha tre figli ma i miei nipoti hanno il cognome di mio cognato”.