Presenta i capi della nuova collezione del brand di famiglia Hinnominate e…

La quasi 35enne non dice nulla, non conferma la dolce attesa, ma sembrerebbe evidente

A inizio marzo i gossip sulla cicogna in volo avevano riempito le pagine del web e non solo. Complice un ventre visibilmente arrotondato mostrato involontariamente alla sfilata di Laura Biagiotti durante la Milano Fashion Week. Lei, però, è rimasta in silenzio. Non ha ufficializzato. E, anzi, si è mostrata successivamente a vita scoperta, ma sempre facendosi vedere di fronte, camuffando, quindi, così parrebbe, la dolce attesa… Cecilia Rodriguez è incinta? Si vede il pancino? I gossip sulla gravidanza della sorella di Belen tornano prepotenti e sono sempre più insistenti per via di queste nuove immagini pubblicate dalla quasi 35enne (spegnerà le candeline il prossimo 18 marzo) sul suo IG.

Cecilia Rodriguez, si vede il pancino!? I gossip sulla gravidanza della sorella di Belen sempre più insistenti per via di queste immagini

Chechu mostra la nuova collezione del brand di famiglia, Hinnominate. E’ questione di pochi istanti, ma quando indossa il top coordinato con i leggings e la felpa, tutto color celeste avion, ecco che le sue forme tornano ad apparire come quelle di una mamma a inizio gestazione.

Presenta i capi della nuova collezione del brand di famiglia Hinnominate e…

La quasi 35enne non dice nulla, non conferma la dolce attesa, ma sembrerebbe evidente

L’ufficialità ancora non c’è. Cecilia tace e fanno lo stesso i suoi famigliari. Magari il silenzio è dovuto alla scaramanzia. A metà dicembre scorso la modella e influencer, accompagnata dal marito Ignazio Moser, si era recata in una clinica per fare la fecondazione in vitro. Aveva condiviso la foto del suo braccio con la polso un’inequivocabile braccialetto medico. Se tutto è andato per il meglio, come parrebbe, non avrebbe ancora superato il primo trimestre di gravidanza. E, si sa, è sempre bene annunciare la cicogna appena questo delicato periodo è trascorso. A fine mese potrebbe arrivare, finalmente, la buona nuova.