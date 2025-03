''Ho fatto a mia suocera una promessa'': Clizia Incorvaia rivela le ultime parole che le ha detto Eleonora Giorgi prima della morte

L’attrice 71enne le ha pronunciate l’ultima volta che si sono viste: era già ricoverata in clinica

La scomparsa della sua seconda mamma il 3 marzo scorso l’ha provata fortemente

Era un legame che andava oltre i formalismi. Clizia Incorvaia è addolorata, scossa, rattristata dalla morte della mamma di suo marito Paolo Ciavarro, 33 anni, da cui ha avuto il suo secondo figlio Gabriele, 3 anni (è madre pure di Nina, 9 anni, avuta dall’ex Francesco Sarcina). A Gente la 44enne rivela le ultime parole che le ha detto Eleonora Giorgi prima della morte. “Ho fatto a mia suocera una promessa”, confida al settimanale. L’attrice 71enne era già ricoverata in clinica a Roma, dove era sottoposta alla terapia del dolore.

“L’ultima volta che ci siamo viste, consapevoli che il tempo messo a disposizione della vita si stava esaurendo, Eleonora mi ha detto: ‘Adesso ti passo il testimone, ora tocca a te gestire tutto. E’ un bell’incarico, lo so’. E ha aggiunto: ‘Cercate di non perdervi dietro cose futili, non sprecate istanti preziosi, coltivate ciò che vale davvero come la famiglia, l’amore, la gratitudine verso la vita. Concentratevi sulla felicità, siate felici!!’”, svela Clizia.

Emozionata aggiunge: “Eleonora e io eravamo amiche, complici. Ha sempre tifato per me, sin dalla prima ora. Mi ripeteva che l’avevo incuriosita ancor prima che Paolo e io ci incontrassimo nella casa del GF Vip, nel 2020. Diceva che noi due avevamo affinità: la ricerca della bellezza, per esempio, in un libro, in un’opera d’arte, nel linguaggio, in un abito. E poi ci accomunava un certo candore di fondo, l’amore per la moda. Lei, infatti, mi incoraggiava a portare avanti questa mia grande passione”.

La Incorvaia sottolinea: “Mi infondeva calma e, con il suo fare materno e saggio, teneva a bada la mia parte più irruenta. Ha sempre cercato di proteggermi dal mio essere impetuosa, dall’accendermi per combattere contro i mulini vento, rischiando, ogni volta, di farmi male io. Mia suocera mi ha fatta crescere, mi ha offerto spunti per riflettere, migliorare. E’ stata un’ottima madre per i figli, Andrea e Paolo, una stupenda nonna per Gabry e una presenza preziosa per la mia Nina, tant’è che lei ha scelto in autonomia, di volerla salutare venendo al funerale”.