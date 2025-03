A ottobre 2024 aveva annunciato sui social la malattia che l’aveva colpito: “Sto affrontando la chemio”

Doveva sottoporsi al un trapianto, tra i donatori anche il figlio Jacopo, 34 anni

Non ce l’ha fatta. E' morto a soli 62 anni Pietro Genuardi, attori di Centovetrine e Il Paradiso delle Signore. La causa del suo prematuro decesso è la grave patologia del sangue che l’aveva colpito e che lui stesso aveva annunciato di avere in un lungo post a ottobre 2024.

E' morto a 62 anni Pietro Genuardi, attore di 'Centovetrine' e 'Il Paradiso delle Signore': la causa del decesso

Genuardi aveva spiegato l’assenza dal set. “Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo. Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico”. Era ottimista, convinto di poter tornare a interpretare il suo amato personaggio Armando Ferraris de Il Paradiso delle Signore. Così non è stato.

Il giorno della vigilia di Natale scorso aveva condiviso un ulteriore post in cui continuava a sembrare speranzoso sul futuro. “Si è concluso il secondo ciclo di terapie e allo stato attuale con totale remissione dei blasti sono attualmente sano. Il protocollo prevede però un terzo ciclo per la ablazione completa del mio midollo per renderlo favorevole e accettare quello del donatore”, aveva fatto sapere.

Pietro aveva aggiunto: “Nella banca mondiale, più di venticinque milioni di giovani donne e uomini si sono resi disponibili a cercare di salvare la vita a me e agli altri malati e in questo mare magnum di anime buone ho avuto la fortuna di trovare due angeli compatibili, uno a Vicenza e uno in Germania. Al quale si aggiunge mio figlio Jacopo".

"Sinceramente come dice Dante nel trentaseiesimo canto del Paradiso, mi piacerebbe essere ‘figlio di mio figlio' se fosse lui il donatore. Speravo di trascorrere qualche giorno a casa prima del faticoso appuntamento per chiudere, si spera, definitivamente con questa parentesi inaspettata della mia vita, ma purtroppo piccole complicazioni mi costringono a stare in ospedale e, a questo punto, si cercherà di anticipare il trapianto. Se tutto andrà bene dal punto di vista medico sarà la fede e un pizzico di fortuna ad evitare che la malattia si ripresenti. Ma io non mollo e sono ottimista”, aveva concluso l’attore.

Genuardi non ha postato ulteriori notizie sulle sue condizioni. Ora la ferale notizia della sua morte colpisce al cuore colleghi e il pubblico che l’amava. Nel 2020 si era sposato con la sua compagna Linda Ascierto, di professione assistente di volo. Prima si era unito in matrimonio con l’attrice Gabriella Saitta, da cui nel 1991 aveva avuto Jacopo. I due si sono detti addio quando il figlio aveva 8 anni, rimanendo comunque in ottimi rapporti.