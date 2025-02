Angelo Madonia, 40 anni, si apre sul legame con l’ex moglie 51enne di Paolo Bonolis

A La Volta Buona sottolinea di non temere affatto il fantasma dell’ex marito

Angelo Madonia torna in tv, dopo l’esclusione da Ballando con le Stelle, dove faceva coppia con Federica Pellegrini. Il compagno di Sonia Bruganelli parla senza alcun problema del loro amore in tv. “Abbiamo un vissuto, stiamo bene, non è faticoso", precisa quando Caterina Balivo gli domanda della famiglia allargata. Il 40enne ha due figlie da un suo precedente rapporto, La 51enne è madre di tre ragazzi, avuti da Paolo Bonolis.

''Abbiamo avuto un vissuto, stiamo bene, non è faticoso'': il compagno di Sonia Bruganelli parla del loro amore in tv

La conduttrice 45enne desidera sapere il motivo per cui a Ballando non abbiano danzato insieme, Madonia sottolinea: “Stavo vivendo una cosa importante, volevo tenerlo separato per preservarlo”. Sonia ha parlato di lui a Belve, precisando come si fossero ‘accettati’ con tutto il ‘pacchetto’ che si portavano dietro. A Un Giorno da Pecora la produttrice ha poi affermato: “E’ riduttivo parlare di fidanzato. Ho una persona vicino a me, sì, è un compagno di vita”. Angelo rivela: “E’ una storia bellissima, in crescita. Ballando ha contribuito”.

“Ecco, come ti dicevo prima, non abbiamo ballato insieme per proteggere tutto questo - continua Angelo - Io conoscevo perfettamente la macchina di Ballando e ho contribuito alla decisione”. Sulla famiglia allargata, chiarisce: “Siamo adulti tutti e due, abbiamo un vissuto. Stiamo bene, non è faticoso. Quando c’è qualcosa di sano, non fatichi. Questa esperienza non mi fa faticare: le persone coinvolte sono intelligenti”. "Pensare al fantasma di Bonolis, con le persone che ancora sperano tornino insieme, ti spaventa?”, gli chiede Caterina. “No, la mia vita, la nostra vita continua…”, replica lui.

La Bruganelli non danza più: “Noi non balliamo, Ballando è stata una sua parentesi, a lei non piace ballare, ha detto basta”. Dopo le tante critiche ricevute è rimasta scottata, probabilmente. Quando deve tritare una tra Selvaggia Lucarelli, con cui si è scontrato e con cui anche Sonia ha litigato, e Sonia stessa, non ha dubbi: fa a pezzi la prima.