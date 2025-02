Nel podcast “Che fatica la vita da bomber” il 32enne parla della moglie 34enne

Esalta le virtù dell’argentina: “E’ una donna di famiglia prestata allo spettacolo”



Ignazio Moser è senza filtri. Nel podcast “Che fatica la vita da bomber” il 32enne parla della moglie Cecilia, 34 anni, e dell’amore nato al GF Vip con la Rodriguez. “L’ho conquistata con spirito imprenditoriale, il fisico e la terza cosa non si può dire…”, sottolinea. Fa riferimento alle sue ‘doti’ nascoste e l’abilità dimostrata con lei sotto le lenzuola.

''Ho conquistato Cecilia con spirito imprenditoriale, il fisico e la terza cosa non si può dire...'': Ignazio Moser e l'amore con la Rodriguez

Era il 2017. “La mia sliding door? Aver accettato il GF che mi ha cambiato la vita”, precisa Ignazio. “Io l’avevo adocchiata già prima di iniziare. Quando sono venuto a conoscenza del cast. Però era fidanzata da cinque anni (con Francesco Monte, ndr), era dura. E invece…”, racconta. “All’inizio non l’ho caga*a molto per questo e invece ha funzionato”, svela ancora.

Quando gli viene chiesto come l’abbia conquistata, Nacho confida: “Con lo spirito imprenditoriale, fisico, la terza cosa non si può dire…”. Poi parla del loro legame: “Con Cecilia ho un rapporto molto normale di quel che si può pensare. E’ veramente una donna di famiglia, io dico ‘prestata allo spettacolo’: è zero egocentrica, zero esibizionista, è ambiziosa in modo sano. Non è una che vuole arrivare a tutti i costi. Le piace molto la vita semplice e normale”.

“Mi bacchetta perché non porto fuori i cani. Io le rompo le scatole perché mi obbliga a due o tre ore di scelta di film o serie e dopo 20 minuti si addormenta”, rivela ancora Moser parlando della consorte. Sul loro matrimonio, celebrato domenica 30 giugno 2024, Ignazio dice di essersi occupato poco dei particolari: “L’ha organizzato la wedding planner, bravissima: faceva quello che piaceva a mia moglie. Avere così tante persone intorno che ti vogliono bene, è bello. Erano 200 invitati, ma tutte persone vicine”. Poi sulla cifra spesa dice: “Se ci sono rientrato coi regali? No, niente”.

Moser parla anche di una persona a cui è molto vicino: “Conosco tanti rapper, ma l’unico di cui sono amico è Tony Effe, la sua musica mi piace tanto, il trapper nasce per fare provocazioni. Poi se lo conosci, è diverso: quando parla con le persone adulte sembra un pariolino”. E non si risparmia pure nell’esternare la sua stima all’ex marito della cognata Belen: “Il presentatore che apprezzo di più? Per il legame che ho, Stefano De Martino: bravo, simpatico bello. Sa fare tutto: canta balla, diventerà top, farà Sanremo”.