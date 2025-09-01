''Con Pino Insegno non ci sentiamo più'': l'ex velina Roberta Lanfranchi rivela in che rapporti è oggi con il conduttore, padre di due dei suoi tre figli

La 51enne, oggi conduttrice radiofonica e tv, dal comico e doppiatore ha avuto Matteo e Francesco

Sposata con Emanuele Greco, il 14 settembre 2012 è diventata genitore anche di Ettore

Roberta Lanfranchi racconta la sua lunga carriera al Corriere della Sera. L’ex velina di Striscia la Notizia, oggi presentatrice radiofonica e tv, nel corso della lunga intervista rivela in che rapporti è con l’ex marito, comico, doppiatore e conduttore, sposato nel 1997 e con cui si è detta addio nel 2007, padre di due dei suoi tre figli. “Con Pino Insegno non ci sentiamo più”, confessa.

Quando le si domanda se la separazione dal 66enne sia stata complicata, Roberta rivela: “Non è stata facile, però grazie al cielo siamo due persone che comunque si volevano bene: abbiamo spiegato ai nostri figli che i problemi di mamma e papà non erano i problemi di mamma con i figli o di papà con i figli. Poi la separazione non è mai un gioco. Adesso con Pino non ci sentiamo, ma non perché ci odiamo. Non ci sentiamo perché non c’è bisogno di sentirci”.

Sposata con Emanuele Greco, autore televisivo, il 14 settembre 2012 la Lanfranchi è diventata genitore pure di Ettore. Dell’attuale coniuge Roberta dice: “E’ il mio santo, è la persona che mi fa ridere di più al mondo, nonostante sembri un orso. E poi con me è molto paziente”.

Bella, solare, sempre sorridente, Roberta non è ossessionata dal peso e sa come capire se ha preso qualche chilo in più: “La bilancia non ce l’ho nemmeno a casa: non si può diventare schiavi di un oggetto che sale e che scende. La mia bilancia sono un paio di jeans che ho da sempre, una via di mezzo tra una 40 e una 42. Se mi entrano ok, se no sto più attenta”.

Ama una vita semplice, senza mondanità. Roberta confessa: “Zero. Trucco, vestito, tacco a spillo che detesto, macchina, traffico, festa in cui conosci 4 persone su 700. Sorridi, sorridi, sorridi che si vede pure la ruga in più. Quindi devi tornare a casa. E? Che serata è stata? Cosa hai fatto? Niente. Non fa per me”.