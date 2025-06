''Mi piacciono gli uomini boni e giovani, spero di aprire la porta e trovare uno di un metro e novanta nero'': la confessione hot di Paola Barale

La showgirl 58enne, attualmente single, lo confessa senza alcun timore a Giulia Salemi

E’ ospite del podcast dell’influencer 32enne Non lo Faccio x Moda

Paola Barale si racconta senza filtri a Non lo Faccio x Moda, il podcast di Giulia Salemi. La showgirl, attualmente single, regala anche una confessione hot all’influencer 32enne. “Mi piacciono gli uomini boni e giovani, spero di aprire la porta e trovare uno di un metro e novanta nero”, rivela.

Parla della sua lunga carriera, iniziata come sosia di Madonna. Paola regala tante perle, come quando, a proposito delle sue colleghe che oggi ricoprono il ruolo che era stato suo in tv, cita Belen Rodriguez e dice: “Avrebbe potuto fare molto di più. Io non la conosco benissimo però per quanto l'ho vista, canta bene, balla bene, non è stata valorizzata per quello che poteva fare”. Poi parlando dell’ex marito dell’argentina sottolinea: “Stefano De Martino in un attimo è diventato conduttore”.

La Barale torna con la mente alla sorpresa da lei fatta a Raz Degan, suo compagno dal 2002 al 2015, quando lui nel 2017 era naufrago all’Isola dei Famosi: “Non era il mio fidanzato quando sono andata a trovarlo sull'Isola. Conosco la tv e potevo approfittarmene per fare ascolti. Me lo dicono tutti che non è molto simpatico, non so perché ci sono voluti tutti questi anni per capirlo”.

Immancabile arriva la domanda sulla vita sentimentale. La 58enne è da tanto che non ha un legame ufficiale. “Nelle mie relazioni ho sempre dovuto fare un passo indietro, non mi sono mai proposta come la Barale, non mi piace apparire”, esordisce.

Paola aggiunge senza alcun pelo sulla lingua: “Io mi sono sempre divertita con gli uomini, ma dovrei iniziare a cambiare testa perché mi piacciono boni e giovani perché ti danno un altro entusiasmo, ma sono diventata un po' diffidente con i sentimenti. Spero di aprire la porta e trovare un metro e novanta nero, ma questo non succede”.

Sul suo principe azzurro ideale la Barale dice: “Voglio un uomo non narcisista, che non si senta in competizione perché non è una gara, e non tirchio. Soprattutto vorrei un uomo che non tradisca. Non ho totalmente appeso il cappello al chiodo. Sui social non ci ho mai provato con nessuno. Non sono interessata a rimorchiare”.