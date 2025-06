L'ex Professoressa de 'L'Eredità' Ludovica Caramis mamma bis, è incinta del marito calciatore Mattia Destro, ex Roma: le foto col pancione

La 33enne a sorpresa condivide gli scatti mentre è in vacanza con marito 34enne e primogenito

E’ diventata madre per la prima volta l’8 settembre 2020, sei anni dopo le nozze è nato Leone

Nessuno sapeva, ora l’annuncio è ufficiale. L'ex Professoressa de L'Eredità Ludovica Caramis sarà mamma bis: è incinta del marito calciatore Mattia Destro, ex Roma, che nell’ultima parte della stagione 2024/2025 ha giocato in serie B, nella Reggiana. La 33enne pubblica sul suo profilo Instagram le foto col pancione.

Si sta godendo una rilassante vacanza. L’ex showgirl si fa vedere dai follower con indosso un costume intero giallo e cappello coordinato in tono. Con lei ci sono l’adorato Mattia, 34 anni, bomber pure ex Roma, che ha sposato l’1 settembre 2014, e il loro primogenito, Leone, venuto al mondo l’8 settembre 2020, sei anni dopo le nozze. Il suo ventre già prominente attira subito l’attenzione. Non svela di quanti mesi è e neanche il sesso del bebè che arriverà.

In un altro scatto a te al tramonto la Caramis e Destro, in piedi, si scambiamo un bacio a fior di labbra. In mezzo a loro c’è il figlioletto che bacia a sua volta il pancione della madre. I commenti di auguri per l’arrivo della seconda cicogna si sprecano. Sono tantissime le vip che si congratulano per la gestazione della ragazza che, nonostante il passato in tv, anche accanto a Carlo Conti ne La Corrida, ha scelto, con la fede all’anulare di pensare solo alla sua famiglia.