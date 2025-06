''Caterina Balivo ha cambiato la storia degli abiti da sposa'': svelato in diretta tv l'incredibile costo del vestito delle nozze della conduttrice

Giovanni Ciacci lo rivela il diretta a La Volta Buona inserendolo nella classifica degli abiti da sposa più iconici

Nessuno lo avrebbe mai immaginato. “Caterina Balivo ha cambiato la storia degli abiti da sposa”, dice Giovanni Ciacci in diretta tv, ospite de La Volta Buona. Lancia l’indiscrezione davanti alla diretta interessata, ecco così svelato l'incredibile costo del vestito delle nozze della conduttrice.

Lo stylist inserisce l’abito in questione nella classifica dei vestiti da sposa per lui più iconici della storia. Caterina ha sposato Guido Maria Brera, 55 anni, il 30 agosto 20214 a Capri. “Al terzo posto c’è il tuo abito. Lei non vuole parlare del suo matrimonio, ma io vi racconto la verità. Innanzitutto, la Balivo non aveva avvertito nessuno che si sposava. Io stavo in piscina a Viterbo, apro il telefono e mi trovo la Balivo sposa. Già questo è un po’ strano”, rivela Ciacci. “Perché non volevo nessuno”, puntualizza la presentatrice sorridendo.

“Ma la cosa che mi ha incuriosito di questo abito è che tu sei stata la prima a comprare un vestito su Internet - prosegue Giovanni - In quel periodo facevamo ‘Detto Fatto’, quindi di abiti da sposa ne avevamo a migliaia. Tu sei stata molto brava a non chiedere niente a nessuno e a pagarlo, posso dirlo…? 180 euro. Quindi ti ho messo al terzo posto non per piaggeria, ma perché hai cambiato la storia degli abiti da sposa”. Caterina conferma tutto fiera e lo corregge sul prezzo. “In realtà, mi sembra di averlo pagato 150 euro più 30 di spedizione…”. Il siparietto si chiude qui, con gli applausi del pubblico.