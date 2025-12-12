“Andavo in ospedale da lui ogni giorno e lui mi diceva…”, svela la 53enne

La showgirl lo rivela a La Volta Buona, ospite di Caterina Balivo

Miriana Trevisan in tv fa una confessione inaspettata. Ospite a La Volta Buona di Caterina Balivo, svela: “Papà mentre stava morendo mi ha salvato la vita”. La 53enne, commossa, racconta tutto in diretta.

''Papà mentre stava morendo mi ha salvato la vita'': la confessione in tv di Miriana Trevisan

L’uomo era ricoverato in ospedale, lei era sempre da lui. “Aveva capito, mentre stava morendo, che io stavo male. Andavo in ospedale da lui ogni giorno e lui mi diceva: ‘Tu non stai bene, ti stai trascurando’. Lui ha organizzato una visita medica che mi ha salvato la vita, mentre stava molto male”, rivela Miriana.

“Lui non sapeva niente, ma allo stesso tempo sapeva che stavo male. Ha chiamato il medico, ho fatto la visita e sono stata operata d’urgenza e non sono potuta andare al funerale”, prosegue la Trevisan emozionata. “Mi sono operata nello stesso ospedale in cui fu curato mio padre, nella stanza al piano di sotto”, aggiunge. Il papà si era accorto dell’’intruso’, il tumore all’utero che l’ha colpita.

In una intervista passata a RaiRadio2 Miriana aveva raccontato del cancro. “Ora sto benissimo, mi è stato levato un organo che per fortuna non aveva intaccato nient’altro. In quei sei mesi in cui avevamo capito che mio padre stava morendo ero io che andavo molto spesso da lui. Dimenticavo completamente di avere delle emorragie perché volevo stare con mio padre nel momento del suo trapasso. Avevo capito tutto sin dall’inizio, avevo capito che era un testone come me. Io ho rischiato di morire come lui che invece è morto. Non si faceva visitare”, aveva confidato.

E ancora: “E’stato lui a salvarmi, in ospedale. Io gli dissi una cosa e lui costrinse un dottore a visitarmi. Io non volevo capire che in realtà sono un essere umano, che è bellissimo farsi aiutare, non c’è stato verso, volevo accompagnare mio padre alla morte, quindi non ascoltavo il mio corpo che mi invia segnali e che era debolissimo. Sono stata folle come lo è stato mio padre. Che è arrivato alla morte, però ha salvato me”.