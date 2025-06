''Per mesi ho mangiato un'arancia al giorno, dopo il divorzio sono arrivata a 44 kg'': la confessione in tv di Miriana Trevisan

La showgirl 52enne a La Volta Buona racconta la sua lotta contro l’anoressia

Le è accaduto giovanissima e poi a seguito dell’addio con Pago, da cui nel 2009 ha avuto il figlio Nicola

Miriana Trevisan a La Volta Buona racconta la sua lotta contro l’anoressia. La showgirl 52enne fa una confessione in tv: “Per mesi ho mangiato un’arancia al giorno, dopo il divorzio sono arrivata a 44 kg”. Parla del crack con Pago. Lei e Pacifico Settembre si sono sposati il 14 giugno 2003; dopo una prima crisi e separazione nel 2005–2006, si sono riconciliati nel 2008, ma la loro unione è definitivamente naufragata nel 2013. Dal cantante ha avuto il suo unico figlio, Nicola, nato il 15 giugno 2009.

”Per due mesi ho mangiato un'arancia al giorno. Ero in guerra con me stessa. I miei non si accorgevano di nulla perché lavoravano tutto il giorno. Volevo fare la ballerina classica, quindi avevo quel modello”, svela Miriana.

Nessuno si accorgeva di nulla: “Indossavo sempre maglioni larghi. I miei tornavano la sera e mi dicevano se avevo mangiato, io rispondevo di sì”. E’ stato il suo insegnante a comprendere quel che stava accadendo. La Trevisan spiega: “Un giorno il mio maestro di danza si rende conto che non avevo più forze e mi dice: ‘levati il maglione’. Quando capisce, mi dice: ‘da oggi non vieni fino a che non prendi chili’”. Questo l’ha salvata.

Miriana è tornata ad avere disturbi alimentari a causa dell’addio con Pago. “Questa cosa poi mi è successa di nuovo, dopo il divorzio: sono arrivata a pesare solo 44 chili… Mia madre mi rincorreva per casa con dei cucchiai di frutta per farmi mangiare”. Anche in questo caso ha avuto la forza di riprendersi.