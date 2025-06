Tirate di capelli e botte alla testa, minacce: all'Isola dei Famosi è rissa in acqua tra l'ex iena Dino Giarrusso e Omar Fantini, ecco cos'è successo

Tutto accade durante il gioco della Pelota Hondurena: i due si insultano, il comico difende Cristina Plevani

Interviene la moglie di Giarrusso, ospite in studio: è infuriata e minaccia querele

Nessuno poteva mai immaginare che sarebbe andata a finire così. All’Isola dei Famosi è rissa in acqua tra l’ex iena Dino Giarrusso e Omar Fantini. Durante il gioco della Pelota Hondurena, che vede i naufraghi ‘titolari’ affrontare quelli finiti sull’Ultima Spiaggia, tirate di capelli e botte alla testa. Arrivano pure le minacce. Pierpaolo Pretelli è costretto a intervenire e squalificare i due. Arriva poi l’acceso confronto. Il comico accusa l’altro di aver messo le mani addosso a Cristina Plevani, la moglie dell’ex politico, avvocato, infuriata, interviene dallo studio e minaccia querele.

In palio c’è non solo una pizza, ma la possibilità di rientrare in gioco per gli eliminati. Per i perdenti il dimezzamento della razione di riso e un’eliminazione diretta. Tutto questo accende gli animi. Giarrusso, preso dalla foga, per impedire a Omar di prendere la palla, cerca di buttarlo sott’acqua. Fantini, strattonato, lo prende per i capelli e lo colpisce sul capo più volte. Poi Dino si avventa pure sulla Plevani. Veronica Gentili si accorge di quel che sta succedendo, anche Pretelli che blocca tutto e li squalifica.

Dopo arriva l’acceso confronto. Dino racconta: “Omar mi ha detto ‘Ti ammazzo m*rda, ti tengo venti minuti sott’acqua, ti ammazzo’. Da contratto, non si potrebbe minacciare un’altra persona". Fantini ribatte: “Lui invece che dirlo, l’ha fatto. Si è attaccato al collo e mi ha tirato giù da dietro, dopo l’ha fatto a Cristina. Un uomo che prende una donna per la gola e se la tira dentro? Io ho sbagliato a dire ‘ti ammazzo’ e me ne vergogno, ma meglio di un uomo che tira per il collo una donna. Mi dispiace se io poi ho esagerato e ho detto che lo avrei ammazzato, ma assistere a una scena simile di un uomo contro una donna per me è inammissibile”.

Sara Garreffa, avvocato, moglie di Giarrusso, interviene. Arrabbiata, si espone in difesa del marito: “Non ci sto. Accusare Dino Giarrusso di violenza sulle donne, non ci sto. Si parla di un gioco, uno stupido gioco, e non dovete tirare in ballo la violenza sulle donne. Non potete accusare Dino di violenza, questo non è possibile. Questo no, non lo permetto. Non ci sto e non si permetta proprio nessuno, non si deve permettere nessuno, perché qui partono le denunce!".

Anche Giuseppe Cruciani prova a calmare gli animi: “Aspettate tutti, non esageriamo. Dino era impegnato in una gara e ci ha messo dell’ardore, non penso proprio che questa sia violenza sulle donne".

La Gentili concorda e spegne la miccia che si è innescata: “Sono d’accordo, infatti non credo sia il caso di tirare in ballo la violenza sulle donne per questa prova". Fantini alla fine rinnova le sue scuse per aver, evidentemente, esagerato con le parole.