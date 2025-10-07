Cristian e Chanel Totti si allenano in palestra con il compagno di una famosa attrice: scopri chi è

- Il quasi 20enne e la sorella 18enne, figli di Francesco e Ilary Blasi, hanno un personal trainer d’eccezione
- Work out intenso per I due ragazzi che vogliono scolpire il fisico ancora di più
Arrivano molto motivati insieme. Cristian e Chanel Totti si allenano in palestra con il compagno di una famosa attrice. Il quasi 20enne (compirà gli anni il prossimo 6 novembre) e la sorella 18enne, figli di Francesco e Ilary Blasi, hanno un personal trainer d’eccezione, Claudio Pallitto, legato a Micaela Ramazzotti. Lui ha sei anni in meno della 46enne, vivono una relazione sentimentale importante dal 2023 e desiderano sposarsi.
Claudio gestisce a Roma la Monster Team. E’ felice dell’arrivo di Cristian e Chanel, che mette immediatamente sotto con un work out ad alto impatto: i due desiderano modellare ancora maggiormente il loro fisico.
Pallitto si fotografa con loro, nel post scrive: “Oggi in palestra una splendida doppietta: i fratelli Cristan e Chanel Totti si sono messi alla prova con un allenamento intenso. Allenarsi insieme significa spingersi oltre i propri limiti, trasformando la fatica in divertimento e la costanza in risultati. Quando condividi il percorso con chi hai accanto, ogni traguardo diventa più grande e ogni sfida più entusiasmante”. Nelle Storie condivide anche alcuni video in cui si vede quanto sproni il primogenito e la secondogenita dell’ex capitano della Roma a ‘pompare’ con i pesi.
Di Cristian Claudio dice pure: “Un ragazzo intraprendente, determinato e sempre pronto a dare il massimo. La sua costanza e la voglia di seguire il metodo Monster Team sono la dimostrazione che i risultati arrivano solo con impegno e disciplina. Bravo Christian, sei l’esempio che con la giusta mentalità si può raggiungere qualsiasi obiettivo!”.
In palestra spesso va anche Micaela, che sta scolpendo il suo fisico con tanta abnegazione, spronata dal fidanzato. Lui ironizza: “Due cuori e una capanna? Due cuori e una palestra…”.