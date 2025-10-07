Cristian e Chanel Totti si allenano in palestra con il compagno di una famosa attrice: scopri chi è

Il quasi 20enne e la sorella 18enne, figli di Francesco e Ilary Blasi, hanno un personal trainer d’eccezione

Work out intenso per I due ragazzi che vogliono scolpire il fisico ancora di più

Arrivano molto motivati insieme. Cristian e Chanel Totti si allenano in palestra con il compagno di una famosa attrice. Il quasi 20enne (compirà gli anni il prossimo 6 novembre) e la sorella 18enne, figli di Francesco e Ilary Blasi, hanno un personal trainer d’eccezione, Claudio Pallitto, legato a Micaela Ramazzotti. Lui ha sei anni in meno della 46enne, vivono una relazione sentimentale importante dal 2023 e desiderano sposarsi.

Claudio gestisce a Roma la Monster Team. E’ felice dell’arrivo di Cristian e Chanel, che mette immediatamente sotto con un work out ad alto impatto: i due desiderano modellare ancora maggiormente il loro fisico.

Pallitto si fotografa con loro, nel post scrive: “Oggi in palestra una splendida doppietta: i fratelli Cristan e Chanel Totti si sono messi alla prova con un allenamento intenso. Allenarsi insieme significa spingersi oltre i propri limiti, trasformando la fatica in divertimento e la costanza in risultati. Quando condividi il percorso con chi hai accanto, ogni traguardo diventa più grande e ogni sfida più entusiasmante”. Nelle Storie condivide anche alcuni video in cui si vede quanto sproni il primogenito e la secondogenita dell’ex capitano della Roma a ‘pompare’ con i pesi.

Lui è Claudio Pallitto, 40 anni, fidanzato con Micaela Ramazzotti

Di Cristian Claudio dice pure: “Un ragazzo intraprendente, determinato e sempre pronto a dare il massimo. La sua costanza e la voglia di seguire il metodo Monster Team sono la dimostrazione che i risultati arrivano solo con impegno e disciplina. Bravo Christian, sei l’esempio che con la giusta mentalità si può raggiungere qualsiasi obiettivo!”.

Lo sportivo insieme alla 46enne: anche lei si allena lì con lui

In palestra spesso va anche Micaela, che sta scolpendo il suo fisico con tanta abnegazione, spronata dal fidanzato. Lui ironizza: “Due cuori e una capanna? Due cuori e una palestra…”.