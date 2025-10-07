''Il prossimo intervento di chirurgia estetica sarà…'': Elena Santarelli lo confessa a Selvaggia Lucarelli

Ospite della nuova puntata di Burnout, il video-podcast della 51enne con Serena Mazzini, lo svela

Elena Santarelli lo confessa senza alcun problema a Selvaggia Lucarelli. Ospite della nuova puntata di Burnout, il video-podcast della 51enne con Serena Mazzini, svela: “Il prossimo intervento di chirurgia estetica sarà la blefaroplastica”.

L’episodio 9 di Burnout - Cronache dai Roghi Digitali, prende in esame un tema attuale e assai controverso: ritoccarsi nell’era dei social. In studio oltre a Elena, c’è pure Guandalina Tavassi. “Due donne cresciute davanti alle telecamere raccontano cosa significa vivere in un corpo che viene esposto, analizzato e discusso pubblicamente”, chiarisce la Lucarelli.

La 51enne, anche giudice di Ballando con le Stelle su Rai1, le domanda: “Quindi tu, se dovessi pensare al prossimo intervento di chirurgia estetica, sarà la blefaro?”. La 44enne risponde: “Sì, sto già guardando un sacco…”. “Hai già un orizzonte temporale preciso?”, le chiede ancora la scrittrice e blogger. Desidera sapere se l’intervento è già stato programmato. “No, perché ho anche Bernardo, mio marito, che è contrario”, rivela Elena. Parla di Corradi, 52 anni, che ha sposato nel 2014 e da cui ha avuto Giacomo, 16 anni, e Greta, 9.

La Santarelli nel podcast si mette a nudo. Sulla mastoplatica additiva, che non ha mai nascosto, dice: “Non avevo seno, era una tavoletta piatta. Era come un bignè vuoto che andava riempito. Guardandomi allo specchio non mi piacevo. Però, sinceramente, se io non avessi mai dichiarato a tutti che mi sono rifatto il seno, cos'avreste detto?”.

"All'epoca avevo più grasso che copriva le protesi, questo lo dico perché con il tempo… bisogna pensarci. Io le ho messe a goccia, sono molto naturali. E le ho già cambiate, perché dopo un po' di anni e gli allattamenti… però quando sono dovuta andare, nel 2019, sotto i ferri ho detto: ‘Ma che stai a fa?’ - aggiunge - Non mi sono mai fatta problemi a dire che me le sono rifatte, perché avrei dovuto mentire. Comunque non me l'hanno regalate, sono mie, le ho pagate io”.

Sulla blefaro superiore Elena chiarisce: “Voglio farla però ho paura. Molti pensano di farla anche per cambiare la percezione che gli altri hanno, invece io la sento come un'esigenza di pesantezza oculare. Adesso che ho 44 anni la sento proprio. Prima non avevo l'esigenza del rimmel, invece ora difficilmente esco di casa senza il rimmel. Se dovessimo pensare al mio prossimo intervento sì, sarebbe la blefaro. Ho anche Bernardo che è contrario. Mi dice che sono bellissima e di non toccarmi. Dice che si incaz*erebbe e se ne andrebbe. Un po' mi frena, ma farò come mi pare”.