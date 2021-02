Chiabotto incinta, ecco quanti kg. ha preso al sesto mese di gravidanza

Cristina Chiabotto incinta è felicissima. “Per me è un momento meraviglioso”, sottolinea ai fan nelle sue IG Stories. L’ex Miss Italia rivela pure quanti chili ha preso al sesto mese di gravidanza (manca poco ed entrerà nel settimo mese di gestazione). La bella 34enne, alta ben 182 centimetri, ora è a più sette chili: pesa 76 Kg.

Cristina, felicemente sposata con Marco Roscio, è in attesa del suo primo figlio, una femminuccia. I follower le domandano come stia andando la gravidanza, la bionda non ha dubbi: “Per fortuna per ora bene. Sto vivendo degli attimi stupendi e riesco a godermi tutto. Sono davvero fortunata!”.

Unico neo, la Chiabotto ha la lacrima facile per gli ormoni in circolo: “Mi commuovo per ogni cosa”. Cristina però subito precisa: “Succedeva anche prima della gravidanza, non è cambiato molto”.

l nome della bimba che metterà al mondo è quasi deciso, promette che darà alcuni indizi via web su quello scelto. Poi, in vena di confidenze, svela pure il giorno entro il quale dovrebbe partorire: “La scadenza è il 4 maggio”.

Quando le chiedono quanti chili abbia preso ora, al sesto mese di gravidanza, Cristina Chiabotto non ha alcun problema a rispondere: “Più 7 per ora”, sottolinea. E mostra il suo peso sopra la bilancia: 76 chilogrammi. Abitualmente, quindi, proprio perché molto alta, pesa 69 Kg.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/2/2021.