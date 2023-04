La showgirl 36enne lo rivela ai fan rispondendo alle loro domande

Sposata con Marco Roscio dal 21 settembre 2019, è madre di Luce, 2 anni il 7 maggio, e Sofia, uno il 29 giugno

Cristina Chiabotto è splendida. La maternità le regalato uno splendore maggiore e curve sinuose su un corpo tonico e scattante. Rispondendo alle domande dei fan sul social, l’ex Miss Italia rivela il segreto della sua forma fisica perfetta dopo due gravidanze: l’allenamento che segue e la dieta.

Cristina Chiabotto rivela il segreto della sua forma fisica dopo due gravidanze: allenamento e dieta dell'ex Miss Italia

“Quanti chili ho preso incinta? 9 Kg per ogni gravidanza. Ho vissuto due gravidanze simili e sono stata bene, sono stata molto fortunata”, spiega la showgirl 36enne sposata con Marco Roscio dal 21 settembre 2019 e madre di Luce, 2 anni il 7 maggio, e Sofia, uno il 29 giugno.

La showgirl 36enne fa fitness 3 volte la settimana: due volte workout di un'ora e una volta pilates

Sul suo allenamento Cristina confida: “In passato sono stata molto pigra, oggi ho scelto di darmi da fare. Mi alleno tre volte a settimana: due giorni di workout di un’ora con Marziana Marcellini, la mia zumbera dei Murazzi di Torino. Un giorno pilates con Alice Boschini e Simona Romagnolo. Oggi ho provato ‘Frog in suspension’”.

Cristina segue un piano alimentare per imparare come abbinare i cibi: è seguita da una nutrizionista

La Chiabotto poi parla della sua dieta giornaliera: “Seguo un piano alimentare per imparare ad abbinare nella giusta misura gli alimenti. Non ho mai seguito una dieta rigida, ma equilibrata. Su questo argomento sono sempre stata flessibile, per dirla in parole semplici, ho sempre mangiato tutto. Oggi sono nelle buonissime mani della dottoressa Elena Polo”.

I follower le domandano quando abbia allattato al seno: “Ho allattato appena due mesi tutte e due le mie figlie, davvero poco, ma non avevo latte. Ci ho provato seguendo la natura ed è andata benissimo lo stesso. Il mio consiglio personale è di vivere con serenità qualsiasi sia la scelta o non scelta. Se sei serena tu, lo sarà anche la tua bimba o il tuo bimbo. L’essere mamma va oltre a tutto”.

La Chiabotto è sposata con Marco Roscio dal 21 settembre 2019

La modella parla pure delle bimbe, svelando chi tra Luce e Sofia le somigli di più: “Non è ancora molto chiara la situazione. Per il momento Luce ha i miei colori: è bionda con gli occhi azzurri ed è un mix tra me e Marco con il carattere, tosta e determinata. Sofia ha i colori di Marco e sembra solare come me. Chissà…”.

La piemontese è madre di Luce, 2 anni il 7 maggio, e Sofia, uno il 29 giugno

La sua vita scorre bene e Cristina non trascorre notti in bianco per le bambine: “Per fortuna sono due dormiglione come me, sia Luce che Sofia. Marco e io le abbiamo abituate sin da subito ad addormentarsi da sole con un po’ di musica in sottofondo. Non avendo allattato molto nessuna delle due, è stato più facile gestire le loro notti. Ieri con Sofia abbiamo fatto il passaggio dalla prima culla al lettino: ha 9 mesi, si gira, ma non gattona e non si tira su. E’ più pigra di Luce”. Le controlla via monitor.

Cristina con la sua famiglia vive a Fiano Torinese, nel Parco della Mandria

Piemontese doc, La Chiabotto infine rivela dove vive: “Sono nata a Moncalieri, cresciuta a Borgaro Torinese e oggi vivo a Fiano Torinese, nel Parco della Mandria. Torino l’ho sempre vissuta dai tempi della scuola, da ex salesiana alla Maria Ausiliatrice a oggi… Mi ritrovo sempre qui”.