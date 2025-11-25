''Ho capito che era il momento di ricominciare'': Cristina Marino spiega perché ha deciso di tornare sul set dopo la pausa da mamma full time

La moglie di Luca Argentero aveva messo la recitazione in stand by con l’arrivo di Nina e Noè

La 34enne sposata col 47enne è tra i protagonisti di “Oi vita mia”, il nuovo film di Pio e Amedeo

Cristina Marino con l’arrivo di Nina, 5 anni, e Noè, 3 il prossimo febbraio, aveva messo in stand by la recitazione. La moglie di Luca Argentero a TgCom spiega perché ha deciso di tornare sul set dopo la pausa da mamma ‘full time’. “Ho capito che era il momento di ricominciare”, sottolinea la 34enne. E’ tra i protagonisti di “Oi vita mia”, il nuovo film di Pio e Amedeo, dal 27 novembre al cinema.

“Per me i bimbi, e questo è anche un fatto culturale e di educazione, stanno bene con le mamme. Senza giudizio nei confronti di nessuna, io però ho la necessità di farle io le cose, specialmente quando sono così piccoli. Adesso Nina ha cinque anni e Noè ne fa 3 a febbraio: è normale che senta che se li lascio da soli una giornata intera, perché sono via per lavoro, non succede nulla”, chiarisce Cristina.

“Durante le gravidanze, specialmente quella di Nina che è nata durante il lockdown, ho avuto la possibilità di lavorare da casa grazie ai social e a BeFancyfit e questo mi ha permesso di vivere il non fare l'attrice in maniera serena e appagata. Ho capito che era il momento di ricominciare perché i miei figli sono un po' più grandi e mi sono arrivate delle opportunità carine e gestibili. Mi era capitata una grande opportunità quando avevo scoperto di essere incinta da pochi giorni. Non ho potuto farlo e mi è dispiaciuto moltissimo. Sei mesi fa ho capito che poteva essere il momento di tornare. Sono andata a Roma, mi sono rimessa in moto”, aggiunge la Marino.

La moglie di Luca Argentero aveva messo la recitazione in stand by con l'arrivo di Nina e Noè. La 34enne sposata col 47enne, in foto coi due figli nella loro tenuta in Umbria, è tra i protagonisti di "Oi vita mia", il nuovo film di Pio e Amedeo

Non è facile. L’attrice, modella e imprenditrice spiega: “Non è un lavoro tanto compatibile con il modo in cui voglio fare la mamma. A maggior ragione se il tuo compagno fa lo stesso lavoro. In questo momento io e Luca siamo entrambi su un set e, lo dico sinceramente, questo non è proprio un lavoro pensato per le madri. Il set è impegnativo. Esco di casa che ancora i bimbi dormono, torno a casa alle 18, cena, nanna, tu ti metti a studiare… La gestione familiare non è come quella di un lavoro più ordinario”.