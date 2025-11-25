"Saba non vuole più vivere con me": Aurora Ramazzotti svela che il suo gatto non sta più a casa sua

Saba ha traslocato dalla vicina, la 28enne lo rivela nelle Stories in cui racconta tutto

“Sto posticipando questo discorso ma mi sa che dobbiamo parlare di lei”, esordisce

“Sto posticipando questo discorso… ma mi sa che dobbiamo parlare di Saba”, esordisce. Aurora Ramazzotti svela che il suo gatto non sta più a casa sua: ha scelto di traslocare dalla vicina. La 28enne nelle Stories confessa tutto e racconta i particolari della vicenda.

“Tranquilli, è viva, sta bene ed è in salute. Semplicemente non vive più con me”, chiarisce Aury. “Non so se vi ricordate, qualche mese fa vi avevo raccontato che avevo problemi. Mi faceva pipì davanti alla porta. Sono arrivata a un punto in cui me la faceva 7/8 volte al giorno. Mi faceva anche la cacca. Mi voleva proprio far capire che lei voleva uscire. Però la comportamentalista mi aveva anche detto che quello poteva essere sintomo di stress, quindi ho fatto un sacco di modifiche a casa, ho aggiunto mille tira graffi, cucce, elementi nuovi… Ci giocavo, ho spostato le ciotole… Non vi dico la quantità di cose che ho tentato per tenermela. Sentivo che mi stava scivolando dalle mani”, prosegue.

La Ramazzotti torna anche sulla foto che aveva condiviso dello zerbino regalato a una coppia di vicini dopo che Saba, entrando, aveva lasciato su quello vecchio il suo ‘ricordino'. Poi rivela: “In realtà sono 4/5 mesi che Saba va a trovare questa coppia. Lei lavora in smart working e lei le fa tantissima compagna perché è sempre sola. Saba si è affezionata a lei e lei si è affezionata a Saba”.

“Adesso sono al punto in cui sto cercando di capire se regalargliela perché, appunto, Saba mi ha fatto capire che non vuole più vivere con me. Per me è un lutto, io la ho tatuata sul braccio. E’ stato il mio primo animale, abbiamo passato la qualunque insieme, le voglio tanto bene. Sto parlando come se non ci fosse più, ma è al piano di sotto”, dice ancora Aurora.

Saba va da lei con i vicini: è tornata nella sua casa mentre questa coppia era a cena con Aurora e Goffredo Cerza. Poi, però, desidera andarsene. “Ho capito che questa casa non la fa stare bene e quindi dovrò lasciarla andare, per me è doloroso”. La figlia di Michelle Hunziker sottolinea di sentire di tenerla inutilmente nonostante i chiari segnali del gatto.