''Ho diastasi dei retti addominali e…'': Francesca Barra quando le chiedono se fa sport svela i problemi di salute

- La giornalista, moglie di Claudio Santamaria, non riesce ad allenarsi come vorrebbe
- La conduttrice 47enne chiede consigli al compagno di Micaela Ramazzotti, il personal trainer Claudio Pallitto
Francesca Barra risponde a una box domande sul social. Quando le chiedono se fa sport, la giornalista svela i problemi di salute che l’affliggono: “Ho diastasi dei retti addominali e due ernie”, confessa nelle sue Storie.
La conduttrice tv 47enne, sposata con Claudio Santamaria, mamma di quattro figli: Emma, Renato e Greta, avuti dall’ex Marcello Morfino, e Atena, nata nel 2022 dalla relazione con l’attore 51enne, non si nasconde. Anzi. Le chiedono: “Fai sport?". Lei replica: “Gyrotonic 1 volta a settimana, cyclette lenta mentre leggo i giornali o faccio una telefonata. Alzo i piatti e abbasso i piatti. Ho diastasi dei retti addominali, due ernie (dorsale e cervicale). Mi piace mangiare. Ho una casa piena di scatole (è reduce da un trasloco, ndr). Porto fuori i cani. Prendo in braccio Atena che pesa 17 kg.”.
La Barra poi chiede consiglio al compagno di Micaela Ramazzotti, personal trainer. Claudio Pallitto le risponde, sempre via social: “Sì Francesca. I consigli valgono, eccome. Anzi a volte, se ascoltati, portano a grandi risultati. Vai, chiama!”.