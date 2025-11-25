''Ho diastasi dei retti addominali e…'': Francesca Barra quando le chiedono se fa sport svela i problemi di salute

La giornalista, moglie di Claudio Santamaria, non riesce ad allenarsi come vorrebbe

La conduttrice 47enne chiede consigli al compagno di Micaela Ramazzotti, il personal trainer Claudio Pallitto

Francesca Barra risponde a una box domande sul social. Quando le chiedono se fa sport, la giornalista svela i problemi di salute che l’affliggono: “Ho diastasi dei retti addominali e due ernie”, confessa nelle sue Storie.

La conduttrice tv 47enne, sposata con Claudio Santamaria, mamma di quattro figli: Emma, Renato e Greta, avuti dall’ex Marcello Morfino, e Atena, nata nel 2022 dalla relazione con l’attore 51enne, non si nasconde. Anzi. Le chiedono: “Fai sport?". Lei replica: “Gyrotonic 1 volta a settimana, cyclette lenta mentre leggo i giornali o faccio una telefonata. Alzo i piatti e abbasso i piatti. Ho diastasi dei retti addominali, due ernie (dorsale e cervicale). Mi piace mangiare. Ho una casa piena di scatole (è reduce da un trasloco, ndr). Porto fuori i cani. Prendo in braccio Atena che pesa 17 kg.”.

La Barra poi chiede consiglio al compagno di Micaela Ramazzotti, personal trainer. Claudio Pallitto le risponde, sempre via social: “Sì Francesca. I consigli valgono, eccome. Anzi a volte, se ascoltati, portano a grandi risultati. Vai, chiama!”.