''Il risultato è stato un rincog*ionimento importante'': Belen Rodriguez fa chiarezza su quel che le è accaduto sul palco a Milano

Belen Rodriguez fa chiarezza sul quel che le è accaduto sul palco a Milano, invitata a parlare di sé a Vanity Fair Stories 2025. In molti vedendo le clip del suo intervento online l’avevano criticata: era parsa rallentata nel parlare, poco presente, come se fosse sotto effetto di alcol o sostanze. La showgirl 41enne ci mette la faccia e in una serie di Storie pubblicate su FB ammette di aver preso calmanti, prima di andare, per calmare un attacco ti panico. “Il risultato è stato un rincog*ionimento importante”, confessa.

“Volevo fare chiarezza su quello che è successo due giorni fa sul palco di Vanity Fair Stories - chiarisce l’argentina - Non ho fatto mai segreto, ho raccontato sempre degli attacchi di panico e soprattutto della depressione che ho passato a causa dei tanti attacchi di panico, uno dietro l'altro. E io posso garantire che non è vita…”.

“Quindi l'altra sera, prima dell'intervista di Vanity Fair, ero senza i bambini, da sola e mentre stavo dormendo, mi è partito un attacco di panico abbastanza complesso e ho preso un calmante per sentirmi meglio... quindi ne ho preso un altro e poi ne ho preso un altro. Ovviamente il risultato è stato un rincogl*onimento importante. Non è stato non è stato bello per me rivelarmi così”, prosegue Belen.

Cerca di trattenere le lacrime, la Rodriguez aggiunge: “E’ difficile accettare riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico, dove la tua fragilità può diventare anche una presa in giro per chi utilizza questo materiale in modo inadeguato. La verità è che che ci tenevo ad esserci all'intervista di Vanity perché tante volte ho mancato al lavoro proprio per non per non presentarmi così”.

Belen ringrazia Vanity Fair e Mario Manca per la delicatezza con cui è stata trattata in una “situazione che era fuori controllo”. “Mi dispiace però ci sto lavorando: mi curo, lavoro tanto con lo psicologo, cosa che ogni persona che si trova in queste situazioni deve fare, perché altrimenti diventa veramente complicato, complicato”, conclude.