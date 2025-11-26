''Dalle 23,01 divento Cattivik'': Maria De Filippi in tv svela il perché del suo soprannome e l’hobby preferito

La conduttrice a Belve non nasconde come trascorre le serate, anche fino a notte fonda

Maria De Filippi, presenza fissa nella nuova edizione di Belve, in tv svela il perché del suo soprannome e l’hobby preferito. Francesca Fagnani la incalza e la conduttrice confessa: “Dalle 23,01 divento Cattivik”.

"Tutte la conosciamo come MDF, Maria sanguinaria. Questo vale fino alle 23, dopo diventa un'altra cosa. Con un altro nome si aggira per la rete”, le sottolinea la giornalista. La 63enne non si sottrae e confida: “Dalle 23,01 divento Cattivik. Un soprannome che mi hanno dato in ufficio, perché un giorno giravo per l'ufficio in redazione. Una persona che era con me da tanti anni, stava guardando le foto di Brad Pitt. Io le dissi 'Beh, tempi morti?'. E a quel punto sono diventata Cattivik”.

Maria ha scelto questo soprannome come nickname per giocare via web a burraco, la sua passione: "Con questo nome gioco a Burraco online. Io ho la corona con un cuore vicino. Poi ci sono i coronati veri che hanno vicino cose più importanti di me. Gioco tante ore, anche per due ore di fila, contro sconosciuti. Gioco fino a che non cascano gli occhi”.

La De Filippi ha con sé il tablet per mostrare a Francesca come gioca. Entra, così, in un tavolo virtuale contro uno sconosciuto. C’è uno scambio di battute, Fagnani, coinvolta, chiede alla presentatrice di rivelare chi è. Lei lo fa, dopo un botta e risposta esilarante e scrive: “Sono Maria De Filippi”. Davanti al messaggio lo sconosciuto replica: “Sì…e io so’ il Papa”. Non le crede affatto, pensa sia un ‘fake’.